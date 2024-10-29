Шизофренія чи кмітливість? Чому в Ірландії не бояться англійської мови, а на Філіппінах — іспанської
Експерт Олексій Кущ категорично не згоден з тими, хто вважає двомовність "мовною шизофренією". Навпаки, стверджує він, це — безсумнівна перевага, зокрема в частині когнітивного розвитку.
Заяви мовного омбудсмена про те, що двомовність є "мовною шизофренією", демонструє остаточну поразку лінгвістики в її протистоянні з політикою та ідеологією.
Твердження про "мовну шизофренію" звучить вкрай контроверсійно, особливо в контексті того, що сучасна лінгвістика і семантика переконливо довели, що будь-яка двомовність — це безсумнівна перевага, зокрема в частині когнітивного розвитку.
Перемикання з одного мовного регістра на інший — ускладнює нейронну організацію в структурах мозку, що відповідають за мовленнєвий апарат.
І безпосередньо впливає на розвиток мислення.
Саме тому Ірландія, попри складну історію взаємовідносин із Британією, зберегла використання англійської мови, попри те, що ірландська гельська займає приблизно 20% мовного простору країни.
Індія зберегла англійську після тривалого колоніального періоду.
Лідер кельтського відродження і найвидатніший ірландський поет Вільям Батлер Єйтс, нобелівський лауреат з літератури, писав англійською.
Тарас Шевченко писав свої щоденники і навіть поезію російською.
І таких прикладів дуже багато.
Крім того, саме в Україні народився великий лінгвіст Олександр Потебня, на честь якого назвали наш академічний Інститут мовознавства НАН України.
Один із ключових творів Потебні — "Думка і мова".
Потебня писав, що мова — це насамперед спосіб розуміти самого себе. Це спосіб вираження внутрішнього мислення у вигляді семантичних конструкцій назовні.
Саме тому мова розвивається виключно як процес, похідний від внутрішнього мислення, а не навпаки.
У зв'язку з цим, розвиток мови може відбуватися або як лінгвістична революція (як це сталося в Ізраїлі, але там це було спричинено мовною поліфонією серед репатріантів), або як еволюційний, поступальний процес.
Як на Філіппінах, де місцева тагальська поступово витіснила іспанську, хоча там досі діє академія іспанської мови і вручається літературна премія імені Сервантеса.
Але розвиток мови не може бути первинним процесом стосовно мислення, тобто мови, якою людина "думає і формує свої думки".
Водночас лінгвістика може бути частиною політики та ідеології. Але тоді до чого тут шизофренія, тим паче "лінгвістична"?
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