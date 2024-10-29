Шизофрения или сообразительность? Почему в Ирландии не боятся английского языка, а на Филиппинах — испанского

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Заявления языкового омбудсмена о том, что двуязычие является "языковой шизофренией", демонстрирует окончательное поражение лингвистики в ее противостоянии с политикой и идеологией.

Утверждение о "языковой шизофрении" звучит крайне контроверсионно, особенно в контексте того, что современная лингвистика и семантика убедительно доказали, что любое двуязычие — это несомненное преимущество, в том числе в части когнитивного развития.

Переключение с одного языкового регистра на другой — усложняет нейронную организацию в структурах мозга, отвечающих за речевой аппарат.

И непосредственно влияет на развитие мышления.

Именно поэтому Ирландия, несмотря на сложную историю взаимоотношений с Британией, сохранила использование английского языка, при том что ирландский гэльский занимает примерно 20% языкового пространства страны.

Индия сохранила английский после длительного колониального периода.

Лидер кельтского возрождения и величайший ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс, нобелевский лауреат по литературе, писал на английском.

Тарас Шевченко писал свои дневники и даже поэзию на русском.

Тарас Шевченко свободно переходил с украинского на русский и наоборот

И таких примеров очень много.

Кроме того, именно в Украине родился великий лингвист Александр Потебня, в честь которого назвали наш академический Институт мовознавства НАН Украины.

Одно из ключевых произведений Потебни — "Мысль и язык".

Потебня писал, что язык — это, в первую очередь, способ понимать самого себя. Это способ выражения внутреннего мышления в виде семантических конструкций во вне.

Именно поэтому язык развивается исключительно как процесс, производный от внутреннего мышления, а не наоборот.

В связи с этим, развитие языка может происходить либо как лингвистическая революция (как это произошло в Израиле, но там это было вызвано языковой полифонией среди репатриантов), либо как эволюционный, поступательный процесс.

Как на Филиппинах, где местный тагальский постепенно вытеснил испанский, хотя там до сих пор действует академия испанского языка и вручается литературная премия имени Сервантеса.

Но развитие языка не может быть первичным процессом по отношению к мышлению, то есть языку, на котором человек "думает и формирует свои мысли".

В то же время, лингвистика может быть частью политики и идеологии. Но тогда при чем здесь шизофрения, тем более "лингвистическая"?

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