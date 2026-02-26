Удар по Балтии прямо сейчас: зачем Путину нужна новая война в 2026-м году

Часто звучит следующий прогноз: после войны с Украиной Россия может напасть на страны ЕС.

На мой взгляд, такой прогноз не подтвержден логическим аппаратом. Но сейчас мне все более вероятным кажется следующий сценарий: Россия может попытаться использовать нападение на одну из балтийских стран "В ПРОЦЕССЕ" войны с Украиной в качестве инструмента достижения своих целей в войне с Украиной.

Логика Москвы здесь может быть примерно следующая. Нападение на одну из стран Балтии — операция может продлиться несколько недель и "стоить" относительно небольших потерь, например, несколько тысяч солдат. А продолжение войны с Украиной и попытка оккупировать всю Донецкую область — это в теории еще от года и более, и потери десятков тысяч человек.

Москва может использовать атаку на одну из стран Балтии для достижения следующих целей:

Смещение фокуса внимания ЕС с Украины на страны Балтии. Размен "заморозки" на Балтийском направлении на изменение позиции ЕС относительно войны в Украине.

Давление на страны Балтии может и не проявиться в виде прямого нападения. Это в теории могут быть гибридные инструменты — запуск дронов, маневры войск, устрашающие атаки, нарушения воздушного пространства и даже обстрелы.

У РФ здесь возникает несколько рисков.

Первый — блокирование нефтетрафика РФ через датские проливы. С другой стороны, усиление санкций и блокирование российского теневого флота в Балтийском море может "обесценить" для россиян данную опцию риска.

Другой риск — стратегического порядка. Это вступление в войну блока НАТО.

Тут ключевой вопрос, будут ли немцы, британцы и французы "умирать за Даугавпилс". В 1939 году союзники не успели прийти на помощь Польше.

Кроме того, без поддержки США европейские страны могут и не рискнуть вступить в войну с РФ. А Трамп сейчас в таком состоянии, что он меньше всего готов к новой операции "Оверлорд". Тут Иран на горизонте — значительная часть военно-морского потенциала США сосредоточена на Ближнем Востоке.

Кстати, фактор Ирана в данном контексте играет на руку Москве.

Выскажу такую конспирологическую версию: возможно, все эти дипломатические накаты США на Европу были связаны с попыткой заранее сформировать набор аргументов в стиле "почему Америка не вступила в войну".

В пользу данной версии — постоянные аллюзии Белого дома по поводу рисков "третьей мировой войны, которую нельзя допустить".

Возможно, РФ будет пытаться вызвать геополитический паралич ЕС и США с помощью эскалации ядерной угрозы.

В общем, страны Балтии в 2026 году в зоне геополитического риска. В отношении Польши таких целей у Москвы, скорее всего, нет — слишком "крупная цель".

Впрочем, все это лишь версия.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

