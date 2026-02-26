Удар по Балтии прямо сейчас: зачем Путину нужна новая война в 2026-м году
Россия может предпринять атаку на одну из балтийских стран не после войны с Украиной, а во время нее, полагает аналитик Алексей Кущ. Есть ряд аргументов, которые говорят за то, что Путин может решиться на такой шаг, считая, что это поможет ему унизить Европу и добиться своих целей в Украине.
Часто звучит следующий прогноз: после войны с Украиной Россия может напасть на страны ЕС.
На мой взгляд, такой прогноз не подтвержден логическим аппаратом. Но сейчас мне все более вероятным кажется следующий сценарий: Россия может попытаться использовать нападение на одну из балтийских стран "В ПРОЦЕССЕ" войны с Украиной в качестве инструмента достижения своих целей в войне с Украиной.
Логика Москвы здесь может быть примерно следующая. Нападение на одну из стран Балтии — операция может продлиться несколько недель и "стоить" относительно небольших потерь, например, несколько тысяч солдат. А продолжение войны с Украиной и попытка оккупировать всю Донецкую область — это в теории еще от года и более, и потери десятков тысяч человек.
Москва может использовать атаку на одну из стран Балтии для достижения следующих целей:
- Смещение фокуса внимания ЕС с Украины на страны Балтии.
- Размен "заморозки" на Балтийском направлении на изменение позиции ЕС относительно войны в Украине.
Давление на страны Балтии может и не проявиться в виде прямого нападения. Это в теории могут быть гибридные инструменты — запуск дронов, маневры войск, устрашающие атаки, нарушения воздушного пространства и даже обстрелы.
У РФ здесь возникает несколько рисков.
Первый — блокирование нефтетрафика РФ через датские проливы. С другой стороны, усиление санкций и блокирование российского теневого флота в Балтийском море может "обесценить" для россиян данную опцию риска.
Другой риск — стратегического порядка. Это вступление в войну блока НАТО.
Тут ключевой вопрос, будут ли немцы, британцы и французы "умирать за Даугавпилс". В 1939 году союзники не успели прийти на помощь Польше.
Кроме того, без поддержки США европейские страны могут и не рискнуть вступить в войну с РФ. А Трамп сейчас в таком состоянии, что он меньше всего готов к новой операции "Оверлорд". Тут Иран на горизонте — значительная часть военно-морского потенциала США сосредоточена на Ближнем Востоке.
Кстати, фактор Ирана в данном контексте играет на руку Москве.
Выскажу такую конспирологическую версию: возможно, все эти дипломатические накаты США на Европу были связаны с попыткой заранее сформировать набор аргументов в стиле "почему Америка не вступила в войну".
В пользу данной версии — постоянные аллюзии Белого дома по поводу рисков "третьей мировой войны, которую нельзя допустить".
Возможно, РФ будет пытаться вызвать геополитический паралич ЕС и США с помощью эскалации ядерной угрозы.
В общем, страны Балтии в 2026 году в зоне геополитического риска. В отношении Польши таких целей у Москвы, скорее всего, нет — слишком "крупная цель".
Впрочем, все это лишь версия.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.