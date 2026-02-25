Украина в углу: Как Трамп и Путин разрушают мировой порядок, вынуждая нас к капитуляции

Мировой порядок, строившийся более 70 лет после Второй мировой войны, трещит по швам. Трамп и Путин ведут себя как два павиана с красными задницами — один мажет свою кремом для загара, другой ходит ею в свой чемоданчик — и они решили, что все международные договоренности, система безопасности, баланс сил и цивилизованные нормы не имеют значения. Теперь мир возвращается в свою естественную, звериную форму, где правит не международное право, а право сильного.

Человек — не более чем жестокий примат

Если кто-то еще верил в прогресс человеческой цивилизации, то сегодняшняя реальность разбивает эти иллюзии. Человек остался тем же агрессивным приматом, что и тысячи лет назад — только с новыми игрушками в виде ядерного оружия и медийных манипуляций. Сила была и остается единственным аргументом, а любые мирные переговоры в исполнении Трампа и Путина — это не способ достичь компромисса, а способ публично расчленить жертву, изобразив это как "мирный процесс".

Украина сегодня — та самая жертва, которую эти хищники пытаются ослабить, заставить согласиться на раздел собственной территории, сдать свою государственность и превратиться в буферную зону между цивилизованным миром и надвигающейся новой диктатурой.

План Трампа — удар в спину Украине

Дональд Трамп уже не скрывает своего презрительного отношения к Украине. Его идея "закончить войну за 24 часа" — это фантазия лжеца, который хочет продать свою страну за договор с диктатором. Он откровенно заявляет, что Украина должна отдать территории, чтобы "всех устроить".

Если этот сценарий реализуется, последствия будут катастрофическими:

Легитимизация оккупации — признание потери территорий означает, что мир больше не сможет сдерживать агрессоров. Завтра то же самое произойдет в Тайване, Балтии или Польше. Конец международного права — если Путину позволят выиграть, то вся концепция мирового порядка превратится в фарс, где война является оправданным инструментом для завоеваний. Украина как беззащитный обломок — в случае прекращения поддержки со стороны США и Европы Киев останется один на один с врагом, без шансов на долговременную оборону. Расширение влияния диктаторов — успех Путина и уход США от европейских дел создадут новый альянс диктатур, где будет править хаос и шантаж.

Единственный выход — тотальное сопротивление.

Мир раскалывается, и Трамп лишь ускоряет этот процесс. Он не союзник Украины, он ее могильщик. И если мы не будем готовы к полномасштабному сопротивлению, нас заставят стать еще одной страницей в книге исторических поражений.

Что нам делать?!

Максимальная милитаризация — ставка на собственное производство оружия, независимость от поставок Запада. Украина имеет уникальные разработки в сфере оборонных технологий: современные беспилотники, боевые машины, дальнобойные ракеты, системы ПВО нового поколения. Война превратила Украину в полигон для испытания самых передовых решений, и мы должны использовать этот опыт для создания новой военной доктрины. Формирование независимого военного альянса — объединение с Польшей, Балтией, Великобританией, Финляндией. Эти страны понимают угрозу со стороны Московии и готовы к долговременному сотрудничеству. Украине нужно быть инициатором создания нового блока коллективной безопасности, независимого от политических колебаний в США. Политическое наступление — жесткий ультиматум Западу: любая поддержка капитуляции = политический разрыв отношений. Украина должна четко формулировать свои позиции и заставлять союзников соблюдать их обязательства. Масштабная информационная война — демонстрация, что Трамп и Путин не просто политики, а две стороны одной монеты, ведущие мир к новой эпохе хаоса. Украина должна действовать на опережение и формировать собственный международный нарратив, используя медиа, аналитические центры и дипломатию.

Финальное заключение

Украина не имеет права ждать, пока Трамп и Путин решат ее судьбу. Они рассматривают нас как слабую жертву, которую можно продать, разменять или принудить к капитуляции. Но мы не стадо овец, готовое идти на убой. Мы либо покажем зубы и станем новым хищником в этой мировой войне, либо нас разорвут в клочья.

При этом не стоит сбрасывать со счетов и возможные изменения в самих США. Глубинное государство, формировавшееся более 100 лет, может не дать Трампу реализовать его сценарий. Политические элиты, понимающие, что капитуляция перед Путиным нанесет стратегический удар по США, могут запустить процесс противодействия Трампу. Его курс, ведущий к сдаче союзников, финансовому ослаблению и глобальной нестабильности, может стать основанием для нового импичмента.

В такой ситуации Украина должна работать со всеми здоровыми силами в США, которые выступают против изоляционизма, чтобы сохранить стратегическое партнерство.

Мы не имеем права ждать — мы должны активно играть в эту большую политическую игру, используя все имеющиеся ресурсы, от дипломатии до военных разработок, чтобы не стать очередной разменной монетой в руках самовлюбленных павианов.

