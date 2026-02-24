"Плохой актер": Трамп должен увидеть, как им манипулирует Путин, — Зеленский

Россия не хочет завершения войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева, используя и манипулируя международными лидерами, включая президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин лишь "играет" с главой Белого дома, заявил в интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне играют в игры и не имеют серьезных намерений прекратить войну. Я вижу это, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот как оно есть. Путин думает, что он выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет — он плохой актер", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что российское руководство пытается манипулировать ситуацией на международной арене, в частности через обращение к бывшему президенту США.

Зеленский подчеркнул, что такие действия являются "демагогией и ложью", а любые договоренности с Путиным без твердых гарантий опасны, поскольку "России нельзя доверять".

Президент также отметил, что давление Трампа на Украину значительно больше, чем его давление на Москву.

"Я надеюсь, что президент Трамп и США будут оказывать давление на Россию и остановят Путина. Но прежде всего я полагаюсь на украинских граждан, нашу армию и наше производство", — подчеркнул Зеленский.

