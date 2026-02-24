"Поганий актор": Трамп повинен побачити, як ним маніпулює Путін, — Зеленський

Росія не хоче завершення війни і намагається послабити переговорні позиції Києва, використовуючи та маніпулюючи міжнародними лідерами, включно з президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Путін лише "грає" з очільником Білого дому, заявив в інтерв'ю Financial Times президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни грають в ігри і не мають серйозних намірів припинити війну. Я бачу це, тому що вони дуже погані актори. Вони грають з Трампом і грають з усім світом. Ось як воно є. Путін думає, що він виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що російське керівництво намагається маніпулювати ситуацією на міжнародній арені, зокрема через звернення до колишнього президента США.

Зеленський підкреслив, що такі дії є "демагогією та брехнею", а будь-які домовленості з Путіним без твердих гарантій є небезпечними, оскільки "Росії не можна довіряти".

Президент також зазначив, що тиск Трампа на Україну є значно більшим, ніж його тиск на Москву.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і США чинитимуть тиск на Росію та зупинять Путіна. Але насамперед я покладаюся на українських громадян, нашу армію та наше виробництво", — наголосив Зеленський.

