Забути про ЗАЕС та вийти з Донбасу: Зеленський назвав головні вимоги США та Росії (відео)

За словами президента Володимира Зеленського, США бачать "розв'язання питання" у відмові України від територій і ЗАЕС на користь Росії. Втім український президент зазначив, що навіть якщо Київ погодиться, Кремль висуне нові вимоги.

Хід мирних переговорів і вимоги США та РФ до України Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю AFP. Він зазначив, що і американська, і російська сторони вимагають від української вивести війська з Донецької та Луганської області й відмовитися від Запорізької атомної електростанції.

"І американці, і росіяни кажуть: "якщо ви хочете, щоб завтра закінчилася війна — вийдіть з Донбасу". Це правда, вони так говорять. І "якщо ви хочете, що завтра закінчилася війна — забудьте про станцію". Станція — це не тільки гроші й енергетика, це ж питання територіальної цілісності", — сказав президент.

На питання, чому американці в цьому питанні фактично підтримують російську позицію, Зеленський відповів, що у Вашингтоні це заперечують і запевняють, що просто бачать у цьому вихід із ситуації.

"І якщо ми вийдемо з Донбасу, тому що цього хоче Росія, американці дадуть гарантії безпеки. Вони готові на одночасні рішення. На мій погляд, справедливо, якщо будуть спочатку гарантії безпеки — а потім ми вже з сильнішої позиції зможемо говорити про компроміси з росіянами, будь-які, зокрема щодо територій. Компроміси там різні можуть бути, я це підкреслював американцям кілька разів", — сказав Зеленський.

На його думку, якщо питання землі буде розв'язано, росіяни висунуть нові вимоги, оскільки їм потрібно затягувати мирні переговори, а не вести перемовини Україна не може й не має права.

"Є шанс, що американці дотиснуть росіян. І не можна тиснути на нас більше, ніж на росіян, тому що вони — агресори. Це неприємно визнавати, але шлях коротший, коли ти тиснеш на того, кому складніше", — зазначив український лідер.

Мирні переговори: розміщення миротворців в Україні

Зеленський розповів, що Велика Британія та Франція готові надати Україні по одній бригаді — по 5 000 військових — як миротворчі війська в разі досягнення перемир'я, а також є сигнали щодо цього від деяких інших держав. При цьому іноземні військові не будуть розміщені на першій лінії оборони.

"Ми пояснили нашу позицію. Ми не поділяємо нашу країну на схід і захід. Ми говоримо про ризики. Де можуть бути ризики, де є лінія фронту. Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту", — сказав Зеленський.

Він додав, що поляки не підтвердили свою присутність, але якби Польща погодилася розмістити свої війська у Львові — Україні це не було б потрібно.

"Було б краще, якби Польща тоді мала можливість надати логістику для літаків та протиповітряної оборони. Зрештою, ми підійшли б до питання про те, коли військові повітряні цілі могли бути збиті з території тієї чи іншої сусідньої держави, якщо щось сталося. Нас це більше цікавить", — пояснив президент.

Зеленський зазначив, що іноземний контингент "не хоче стояти на передовій", але українська сторона хотіла б, щоб миротворці розмістилися біля лінії фронту.

"Наприклад, коли я говорив про лінію фронту, якби ми говорили про Польщу чи наших балтійських сусідів, я сказав, що розумію, що ви не готові з відповіддю прямо зараз, але якщо ви скажете, що Білорусь є такою ж загрозою для ваших країн, як Росія для нас, то чому ваших військ немає на передовій на кордоні з Білоруссю, я маю на увазі Україну-Білорусь? Там такої небезпеки немає, але для нас важливо, щоб ми там мали партнерів, на яких ми можемо розраховувати, а потім ми можемо розгорнути наш сильний контингент, наші сильні військові сили, в іншому напрямку", — зазначив президент України.

Він також сказав, що військові Сполучених Штатів не обов'язково мають брати участь у миротворчій місії у великій кількості.

"Ні, є протиповітряна оборона, є координація, є розвідка, є готовність надати повітряну підтримку. Тобто, в принципі, це вже вагомі гарантії. Тож питання навіть не в кількості людей. Хоча це точно не завадило б", — пояснив Зеленський.

В опублікованому 20 лютого інтерв'ю агентству AFP Володимир Зеленський також казав, що США і РФ для завершення війни вимагають провести в Україні вибори.

В інтерв'ю BBC від 23 лютого Володимир Зеленський пояснював, що Україна не може піти з Донбасу, бо це спричинить розкол у суспільстві, похитне позиції країни та дасть РФ час на відновлення сил для нового нападу. Також у цьому інтерв'ю президент України казав, що Володимир Путін почав Третю світову війну, і його необхідно зупинити.