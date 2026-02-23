"Розділить суспільство": Зеленський назвав причини, чому Україна не може піти з Донбасу і повернути свої території

Вихід України з решти територій Донбасу, як цього вимагає Кремль на мирних переговорах, може спричинити розкол в українському суспільстві і похитнути позиції країни.

Навіть відмова від Донбасу не зможе задовольнити апетити російського диктатора Володимира Путіна, і через кілька років його армія знову піде у наступ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для BBC, що оприлюднили 23 лютого.

Він пояснив співрозмовнику, що вбачає у погодженні на умови росіян зраду та послаблення українських позицій. Також це було б відмовою від сотень тисяч людей, які проживають на Донбасі.

"Цей відступ розділить наше суспільство", — пояснив президент.

Путіну, за його словами, потрібна пауза, аби відновити сили. А за кілька років після цього він захоче продовжити, тому зараз головне питання — це чинники стримування російської агресії.

Чому Україна не може зараз повернути свої території

В інтерв'ю президент також назвав причини, через які українська армія не може наразі відвоювати території, що захопили росіяни. Головні чинники, які на це впливають, — нестача людей та особового складу на полі бою, а також зброї.

Проте Зеленський впевнений, що Україна зможе повернути свої території. Це лише питання часу. Проте зараз у РФ є значна перевага у чисельності армії.

"Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей — мільйони, адже армія РФ велика, і ми розуміємо ціну таких кроків", — пояснив президент.

Щодо кількості зброї, то це питання залежить також від партнерів.

