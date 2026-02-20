"Забирайся з Донбасу": Зеленський про вимоги, які висувають США і РФ для завершення війни

Володимир Зеленський поговорив із журналістами AFP, прямо сказавши, що Трамп і Путін зараз вимагають від нього одного й того самого: кинути Донбас і провести вибори, щоб усунути його з посади президента.

Президент України дав ексклюзивне інтерв'ю агентству AFP напередодні чотирирічної річниці російського вторгнення, коли результат війни — або форма будь-якої угоди про припинення бойових дій — все ще залишаються під питанням. Фокус зібрав головне.

Оцінка Володимиром Зеленським тривалого конфлікту прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп підштовхує Київ до укладення угоди з Москвою, а також в одну з найтяжчих зим для України, коли росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти і мирне населення.

"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми безумовно не програємо, безумовно. Питання в тому, чи переможемо ми. У цьому і полягає питання, але це дуже дороге питання", — заявив Зеленський журналістам у президентському палаці в Києві.

Найкровопролитніша війна в Європі з часів Другої світової війни, розв'язана після того, як Володимир Путін 24 лютого 2022 року наказав російським військам перетнути український кордон, забрала життя десятків тисяч мирних жителів і сотень тисяч військовослужбовців з обох сторін.

Цієї зими російські війська різко активізували кампанію систематичних ударів по українських енергетичних об'єктах, унаслідок яких мільйони людей на кілька тижнів залишилися без світла і тепла.

Тепер і Вашингтон, і Москва чинять тиск на Київ, вимагаючи, щоб у рамках будь-якої угоди щодо припинення чотирирічної війни він передав Кремлю обложений Донбас.

"І американці, і росіяни кажуть, що якщо хочеш, щоб війна закінчилася завтра, забирайся з Донбасу", — сказав Зеленський про східний регіон, який Росія вважає своєю територією.

Переговори в Женеві, що проходили за посередництва США на початку цього тижня, не принесли результатів щодо ключового питання про територію в рамках будь-якої угоди про припинення конфлікту.

У Кремлі заявили, що силою захоплять увесь Донбас, якщо Київ не виведе війська, а Путін не виявляє жодних ознак, що готовий на компроміс.

Однак Україна, як і раніше, контролює близько однієї п'ятої частини Донецького регіону, тоді як Росія захопила майже всю Луганську область. "Разом ці дві території називаються Донбасом", — зазначають журналісти.

Україна неодноразово виключала виведення своїх військ із регіону, заявляючи, що такий крок лише додасть сміливості Росії.

Вимога поступитися територією Росії прозвучала на тлі того, що, за словами Зеленського, київські сили домагаються успіхів у контрнаступах уздовж південної лінії фронту.

"Я не вдаватимуся до подробиць, — сказав Зеленський про досягнуті успіхи, — але сьогодні я можу насамперед привітати нашу армію — всі збройні сили, — тому що на сьогоднішній день звільнено 300 квадратних кілометрів".

Військові блогери припустили, що деяким із цих успіхів могло сприяти масове вимкнення інтернет-терміналів Starlink на українському фронті після того, як власник мережі Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.

Володимир Зеленський заявив, що Київ користується цією ситуацією, але визнав, що українські сили також зіткнулися з перебоями в роботі через відключення електроенергії.

"Є проблеми, є труднощі", — сказав Зеленський. Однак невдачі, з якими зіткнулися російські військові, за його словами, куди серйозніші.

Крім вимог територіальних поступок, Сполучені Штати і Росія чинять тиск на Україну з метою проведення президентських виборів у рамках свого масштабного плану мирної угоди.

Зеленський, який раніше заявляв, що Україна зможе провести голосування тільки після закінчення війни, сказав, що Росія наполягає на якнайшвидшому голосуванні лише тому, що Кремль хоче усунути його від влади.

"Будемо чесні, росіяни просто хочуть мене замінити. Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться її руйнівних наслідків", — сказав Зеленський.

Упродовж усього вторгнення український лідер відкидав можливість проведення виборів з огляду на те, що мільйони українців були змушені покинути країну через бойові дії або проживають на окупованій території.

Він послався на перешкоди для проведення будь-яких голосувань в умовах бойових дій, що тривають, особливо в містах, які зазнають бомбардувань з боку Росії.

Зеленський також заявив, що ще не вирішив, чи буде він балотуватися на майбутніх виборах. І зазначив, що вибори в Україні можуть відбутися тільки в тому разі, якщо її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти російським атакам.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на передовій, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій", — сказав Зеленський.

