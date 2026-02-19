Путін потрапив у свій же капкан: диктатор не може виграти війну і боїться миру, — Economist

У колонці The Economist розглядаються причини, чому Путін просто не може закінчити війну в Україні, яка вже триває довше, ніж та частина Другої світової війни, яку в РФ прийнято називати Великою вітчизняною. І таких причин кілька — зокрема й боязнь бунту російських військових.

"Можна було б подумати, що після чотирьох кривавих років війна, в якій жодна зі сторін не може перемогти, сама собою б закінчилася. Але не війна в Україні. І вина лежить на одній людині. Володимир Путін потрапив у лещата власної волі", — стверджується в колонці The Economist.

Багато хто очікує, що мирні переговори, які тривають цього тижня в Женеві, дадуть йому вихід, тому що президент Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією. Насправді, цей шлях до відступу стає все менш імовірним. І навіть якщо мирну угоду буде укладено, наслідки всередині Росії створять загрозу економічної та політичної нестабільності, зруйнувавши плани Путіна увійти до числа найбільших царів в історії. І журналісти розглядають кілька причин, чому Путін просто не може перестати воювати.

Відео дня

Причина перша: Росія застрягла у війні

Перша проблема для Путіна — це поле бою. У ВВВ, яка тривала з червня 1941 по травень 1945 року, Червона Армія просунулася на 1600 км від Москви до Берліна. У цій тривалішій війні російські війська на Донбасі просунулися всього на 60 км.

Путін потрапив у власний капкан, почавши війну в Україні Фото: Flickr

Росії не вдалося наростити достатню бойову міць, щоб прорвати українські лінії оборони. Російські війська вразливі для українських дронів, і навіть якщо припустити, що лінію оборони буде прорвано, росіянам буде важко використати свій успіх.

За нинішньої траєкторії розвитку подій Путін не зможе це змінити. У перші три роки Росія нарощувала свою армію. До кінця минулого року вона втрачала більше людей, ніж могла набрати. Вони погано навчені, моральний дух низький, а рівень дезертирства вищий, ніж будь-коли. Starlink відрізав російські війська від контрабандних терміналів, які вони використовували для нанесення ударів. Власний уряд відключив росіянам Telegram, який вони використовували для зв'язку на передовій.

Путіну буде важко збільшити кількість і якість новобранців. Росія покладається на гроші, а не на патріотизм, при наборі солдатів. Імовірність смерті або поранення, зневага до ветеранів і спроби держави ухилитися від виплати "компенсацій сім'ям загиблих солдатів" — усе це підвищує вартість набору. За даними аналітичного центру "Re: Russia", з червня 2025 року середній бонус за підписання контракту збільшився на 0,5 млн рублів, до 2,43 млн рублів (32 000 доларів). Але знайти ці гроші стає дедалі складніше. Щорічні витрати в розмірі 5,1 трлн рублів на все це еквівалентні 90% дефіциту федерального бюджету. Інша частина економіки скорочується. Виплати за боргами зростають. Перспективи доходів від нафти невтішні.

ЗС РФ поповнюють лави за гроші, але грошей стає менше Фото: РІА Новини

Путін може продовжувати атакувати мирні цілі: українські міста та енергооб'єкти, щоб підірвати моральний дух і економіку. Але одних лише повітряних ударів навряд чи буде достатньо для капітуляції. Він може вірити, що Європа відступить від України, але підтримка з боку Європи тільки зростає. Його головна надія, можливо, полягає в тому, що Україна, яка страждає від серйозної нестачі людських ресурсів і техніки, переживе політичну кризу або почне відчувати брак бійців і зброї раніше, ніж це зробить Росія. Проте, ставка Путіна на крах України була програшною протягом останніх чотирьох років — і шанси на успіх зростають.

"Чому ж тоді він не погоджується на мир? Якби Путін зміг закріпити успіхи Росії і перегрупуватися, він завжди міг би знову атакувати Україну в якийсь момент у майбутньому", — ставлять запитання журналісти.

Причина друга: Путіну не підійде будь-який мирний план

Будь-який мирний план навряд чи задовольнить Кремль. Журналісти зазначають, що переговори вже набувають "потьомкінського" характеру, що ілюструє недолуга обіцянка мирних дивідендів у розмірі 12 трильйонів доларів, більша частина яких буде розділена між Росією та Америкою. Також малоймовірно, що вони нададуть Путіну територію, яку він не зміг захопити силою і яку хоче отримати, щоб оголосити про перемогу.

Путін боїться повернення російських військових додому Фото: РБК

Для України відмова від своїх найбільш укріплених позицій стала б стратегічною катастрофою. І хоча у Дональда Трампа все ще є важелі впливу, його здатність змусити Володимира Зеленського, президента України, укласти невигідну угоду вже вичерпала себе. Щоправда, Америка, як і раніше, продає життєво важливу зброю Європі, яка передає її Україні. Але Україна зараз менше залежить від американської розвідки, ніж раніше, і Америка скоротила фінансування війни на 99%. Якщо, як видається ймовірним, будь-яка мирна угода міститиме американські гарантії безпеки Україні, закріплені в договорі, Сенат повинен буде її ратифікувати. Це також допоможе запобігти односторонньому врегулюванню.

Причина третя: мир для Росії — означає кризу

Сам факт, що може бути підписана мирна угода і РФ повернеться на мирні рейки — малореалістичний і лякаючий для Путіна. Оскільки сам мир може спровокувати кризу в Росії.

Росія переспрямувала так багато ресурсів на оборону, на яку зараз припадає 8% ВВП, що інша економіка перебуває в занепаді. Беззаконня режиму і хаос у Росії відлякають нових інвесторів. Проблема перерозподілу ресурсів з військових дій на мирні, включно з пошуком роботи для російських військових, які повертаються з фронту, може призвести до глибокої рецесії.

Путін вверг Росію в кризу, яка посилиться після укладення миру Фото: ТАСС

Політична ситуація також буде неприємною. Незадоволені ветерани дестабілізують режими, особливо в Росії, як це було до революції 1917 року і після війни в Афганістані в 1980-х роках. Опитування показують, що росіяни спочатку вітали б закінчення бойових дій. Але, безумовно, виникнуть питання: про провальну кампанію, розтрату життів і коштів, а також про принизливу залежність Росії від Китаю у фінансовій і військовій підтримці в ім'я порятунку власної цивілізації. Це може обмежити можливості Путіна відновити війну. Це може навіть становити загрозу його владі.

Кінець війни в Україні — що для цього потрібно зробити

Путін не може відмовитися від війни, але ціна її продовження зростає. Якщо його спроби наростити боєздатність тільки ще більше послаблять Росію, це може призвести до кризи. Якщо цього не станеться, Україна і Росія опиняться в пастці конфлікту.

Чи можна що-небудь зробити, щоб покласти цьому край?

Переслідування тіньового флоту Росії та активізація плану Сенату щодо покарання покупців російської нафти могли б обмежити експортні доходи. Протидія пропаганді Кремля про те, що Америка і Європа прагнуть знищити Росію, допомогла б. Також допомогло б виправлення його заяв про неминучу перемогу Росії: ніхто, і вже тим паче Дональд Трамп, не любить підтримувати того, хто програв.

"Важко змусити диктатора діяти. Зрештою, готовність Путіна продовжувати боротьбу залежить від того, якого болю він готовий завдати. Але що більше болю буде, то ясніше росіянам стане, що він несе їм розорення", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, тим часом українські військові розпочали активні штурмові та контранаступальні дії на одному з напрямків фронту.

А президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів у Женеві. З'ясувалося, що вдалося узгодити питання моніторингу лінії розмежування в разі припинення вогню.