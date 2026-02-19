Путин попал в свой же капкан: диктатор не может выиграть войну и боится мира, — Economist

В колонке The Economist рассматриваются причины, почему Путин просто не может закончить войну в Украине, которая уже длится дольше, чем та часть Второй мировой войны, которую в РФ принято называть Великой отечественной. И таковых причин несколько – в том числе и боязнь бунта российских военных.

"Можно было бы подумать, что после четырех кровавых лет война, в которой ни одна из сторон не может победить, сама собой бы закончилась. Но не война в Украине. И вина лежит на одном человеке. Владимир Путин попал в тиски собственной воли", — утверждается в колонке The Economist.

Многие ожидают, что мирные переговоры, продолжающиеся на этой неделе в Женеве, дадут ему выход, потому что президент Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию. На самом деле, этот путь к отступлению становится все менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри России создадут угрозу экономической и политической нестабильности, разрушив планы Путина войти в число величайших царей в истории. И журналисты рассматривают несколько причин, почему Путин просто не может перестать воевать.

Причина первая: Россия застряла в войне

Первая проблема для Путина — это поле боя. В ВОВ, которая длилась с июня 1941 по май 1945 года, Красная Армия продвинулась на 1600 км от Москвы до Берлина. В этой более длительной войне российские войска на Донбассе продвинулись всего на 60 км.

Путин попал в собственный капкан, начав войну в Украине Фото: Flickr

России не удалось нарастить достаточную боевую мощь, чтобы прорвать украинские линии обороны. Российские войска уязвимы для украинских дронов и даже если предположить, что линия обороны будет прорвана – россиянам будет трудно использовать свой успех.

При нынешней траектории развития событий Путин не сможет это изменить. В первые три года Россия наращивала свою армию. К концу прошлого года она теряла больше людей, чем могла набрать. Они плохо обучены, моральный дух низок, а уровень дезертирства выше, чем когда-либо. Starlink отрезал российские войска от контрабандных терминалов, которые они использовали для нанесения ударов. Собственное правительство отключило россиянам Telegram, который они использовали для связи на передовой.

Путину будет трудно увеличить количество и качество новобранцев. Россия полагается на деньги, а не на патриотизм, при наборе солдат. Вероятность смерти или ранения, пренебрежение к ветеранам и попытки государства уклониться от выплаты "компенсаций семьям погибших солдат" — все это повышает стоимость набора. По данным аналитического центра "Re: Russia", с июня 2025 года средний бонус за подписание контракта увеличился на 0,5 млн рублей, до 2,43 млн рублей (32 000 долларов). Но найти эти деньги становится все сложнее. Ежегодные расходы в размере 5,1 трлн рублей на все это эквивалентны 90% дефицита федерального бюджета. Остальная часть экономики сокращается. Выплаты по долгам растут. Перспективы доходов от нефти неутешительны.

ВС РФ пополняют ряды за деньги, но денег становится меньше Фото: РИА Новости

Путин может продолжать атаковать мирные цели: украинские города и энергообъекты, чтобы подорвать моральный дух и экономику. Но одних лишь воздушных ударов вряд ли будет достаточно для капитуляции. Он может верить, что Европа отступит от Украины, но поддержка со стороны Европы только растет. Его главная надежда, возможно, заключается в том, что Украина, страдающая от серьезной нехватки людских ресурсов и техники, переживет политический кризис или начнет испытывать нехватку бойцов и оружия раньше, чем это сделает Россия. Тем не менее, ставка Путина на крах Украины была проигрышной в течение последних четырех лет — и шансы на успех растут.

"Почему же тогда он не соглашается на мир? Если бы Путин смог закрепить успехи России и перегруппироваться, он всегда мог бы снова атаковать Украину в какой-то момент в будущем", - задаются вопросом журналисты.

Причина вторая: Путину не подойдет любой мирный план

Любой мирный план вряд ли удовлетворит Кремль. Журналисты отмечают, что переговоры уже приобретают "потемкинский" характер, что иллюстрирует нелепое обещание мирных дивидендов в размере 12 триллионов долларов, большая часть которых будет разделена между Россией и Америкой. Также маловероятно, что они предоставят Путину территорию, которую он не смог захватить силой и которую хочет получить, чтобы объявить о победе.

Путин боится возвращения российских военных домой Фото: РБК

Для Украины отказ от своих наиболее укрепленных позиций стал бы стратегической катастрофой. И хотя у Дональда Трампа все еще есть рычаги влияния, его способность заставить Владимира Зеленского, президента Украины, заключить невыгодную сделку уже исчерпала себя. Правда, Америка по-прежнему продает жизненно важное оружие Европе, которая передает его Украине. Но Украина сейчас меньше зависит от американской разведки, чем раньше, и Америка сократила финансирование войны на 99%. Если, как представляется вероятным, какое-либо мирное соглашение будет включать американские гарантии безопасности Украине, закрепленные в договоре, Сенат должен будет его ратифицировать. Это также поможет предотвратить одностороннее урегулирование.

Причина третья: мир для России – значит кризис

Сам факт, что может быть подписано мирное соглашение и РФ вернется на мирные рельсы – малореалистичен и пугающ для Путина. Так как сам мир может спровоцировать кризис в России.

Россия перенаправила так много ресурсов на оборону, на которую сейчас приходится 8% ВВП, что остальная экономика находится в упадке. Беззаконие режима и хаос в России отпугнут новых инвесторов. Проблема перераспределения ресурсов с военных действий на мирные, включая поиск работы для российских военных, возвращающихся с фронта, может привести к глубокой рецессии.

Путин вверг Россию в кризис, который усугубится после заключения мира Фото: ТАСС

Политическая ситуация также будет неприятной. Недовольные ветераны дестабилизируют режимы, особенно в России, как это было до революции 1917 года и после войны в Афганистане в 1980-х годах. Опросы показывают, что россияне первоначально приветствовали бы окончание боевых действий. Но, безусловно, возникнут вопросы: о провальной кампании, растрате жизней и средств, а также об унизительной зависимости России от Китая в финансовой и военной поддержке во имя спасения собственной цивилизации. Это может ограничить возможности Путина возобновить войну. Это может даже представлять угрозу его власти.

Конец войны в Украине – что для этого нужно сделать

Путин не может отказаться от войны, но цена ее продолжения растет. Если его попытки нарастить боеспособность только еще больше ослабят Россию, это может привести к кризису. Если этого не произойдет, Украина и Россия окажутся в ловушке конфликта.

Можно ли что-нибудь сделать, чтобы положить этому конец?

Преследование теневого флота России и активизация плана Сената по наказанию покупателей российской нефти могли бы ограничить экспортные доходы. Противодействие пропаганде Кремля о том, что Америка и Европа стремятся уничтожить Россию, помогло бы. Также помогло бы исправление его заявлений о неизбежной победе России: никто, и уж тем более Дональд Трамп, не любит поддерживать проигравшего.

"Трудно заставить диктатора действовать. В конечном счете, готовность Путина продолжать борьбу зависит от того, какую боль он готов причинить. Но чем больше боли будет, тем яснее россиянам станет, что он несет им разорение", - резюмируют журналисты.

Напомним, тем временем украинские военные начали активные штурмовые и контранаступательные действия на одном из направлений фронта.

А президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Женеве. Выяснилось, что удалось согласовать вопрос мониторинга линии разграничения в случае прекращения огня.