Путин попал в свой же капкан: диктатор не может выиграть войну и боится мира, — Economist
В колонке The Economist рассматриваются причины, почему Путин просто не может закончить войну в Украине, которая уже длится дольше, чем та часть Второй мировой войны, которую в РФ принято называть Великой отечественной. И таковых причин несколько – в том числе и боязнь бунта российских военных.
"Можно было бы подумать, что после четырех кровавых лет война, в которой ни одна из сторон не может победить, сама собой бы закончилась. Но не война в Украине. И вина лежит на одном человеке. Владимир Путин попал в тиски собственной воли", — утверждается в колонке The Economist.
Многие ожидают, что мирные переговоры, продолжающиеся на этой неделе в Женеве, дадут ему выход, потому что президент Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию. На самом деле, этот путь к отступлению становится все менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри России создадут угрозу экономической и политической нестабильности, разрушив планы Путина войти в число величайших царей в истории. И журналисты рассматривают несколько причин, почему Путин просто не может перестать воевать.
Причина первая: Россия застряла в войне
Первая проблема для Путина — это поле боя. В ВОВ, которая длилась с июня 1941 по май 1945 года, Красная Армия продвинулась на 1600 км от Москвы до Берлина. В этой более длительной войне российские войска на Донбассе продвинулись всего на 60 км.
России не удалось нарастить достаточную боевую мощь, чтобы прорвать украинские линии обороны. Российские войска уязвимы для украинских дронов и даже если предположить, что линия обороны будет прорвана – россиянам будет трудно использовать свой успех.
При нынешней траектории развития событий Путин не сможет это изменить. В первые три года Россия наращивала свою армию. К концу прошлого года она теряла больше людей, чем могла набрать. Они плохо обучены, моральный дух низок, а уровень дезертирства выше, чем когда-либо. Starlink отрезал российские войска от контрабандных терминалов, которые они использовали для нанесения ударов. Собственное правительство отключило россиянам Telegram, который они использовали для связи на передовой.
Путину будет трудно увеличить количество и качество новобранцев. Россия полагается на деньги, а не на патриотизм, при наборе солдат. Вероятность смерти или ранения, пренебрежение к ветеранам и попытки государства уклониться от выплаты "компенсаций семьям погибших солдат" — все это повышает стоимость набора. По данным аналитического центра "Re: Russia", с июня 2025 года средний бонус за подписание контракта увеличился на 0,5 млн рублей, до 2,43 млн рублей (32 000 долларов). Но найти эти деньги становится все сложнее. Ежегодные расходы в размере 5,1 трлн рублей на все это эквивалентны 90% дефицита федерального бюджета. Остальная часть экономики сокращается. Выплаты по долгам растут. Перспективы доходов от нефти неутешительны.
Путин может продолжать атаковать мирные цели: украинские города и энергообъекты, чтобы подорвать моральный дух и экономику. Но одних лишь воздушных ударов вряд ли будет достаточно для капитуляции. Он может верить, что Европа отступит от Украины, но поддержка со стороны Европы только растет. Его главная надежда, возможно, заключается в том, что Украина, страдающая от серьезной нехватки людских ресурсов и техники, переживет политический кризис или начнет испытывать нехватку бойцов и оружия раньше, чем это сделает Россия. Тем не менее, ставка Путина на крах Украины была проигрышной в течение последних четырех лет — и шансы на успех растут.
"Почему же тогда он не соглашается на мир? Если бы Путин смог закрепить успехи России и перегруппироваться, он всегда мог бы снова атаковать Украину в какой-то момент в будущем", - задаются вопросом журналисты.
Причина вторая: Путину не подойдет любой мирный план
Любой мирный план вряд ли удовлетворит Кремль. Журналисты отмечают, что переговоры уже приобретают "потемкинский" характер, что иллюстрирует нелепое обещание мирных дивидендов в размере 12 триллионов долларов, большая часть которых будет разделена между Россией и Америкой. Также маловероятно, что они предоставят Путину территорию, которую он не смог захватить силой и которую хочет получить, чтобы объявить о победе.
Для Украины отказ от своих наиболее укрепленных позиций стал бы стратегической катастрофой. И хотя у Дональда Трампа все еще есть рычаги влияния, его способность заставить Владимира Зеленского, президента Украины, заключить невыгодную сделку уже исчерпала себя. Правда, Америка по-прежнему продает жизненно важное оружие Европе, которая передает его Украине. Но Украина сейчас меньше зависит от американской разведки, чем раньше, и Америка сократила финансирование войны на 99%. Если, как представляется вероятным, какое-либо мирное соглашение будет включать американские гарантии безопасности Украине, закрепленные в договоре, Сенат должен будет его ратифицировать. Это также поможет предотвратить одностороннее урегулирование.
Причина третья: мир для России – значит кризис
Сам факт, что может быть подписано мирное соглашение и РФ вернется на мирные рельсы – малореалистичен и пугающ для Путина. Так как сам мир может спровоцировать кризис в России.
Россия перенаправила так много ресурсов на оборону, на которую сейчас приходится 8% ВВП, что остальная экономика находится в упадке. Беззаконие режима и хаос в России отпугнут новых инвесторов. Проблема перераспределения ресурсов с военных действий на мирные, включая поиск работы для российских военных, возвращающихся с фронта, может привести к глубокой рецессии.
Политическая ситуация также будет неприятной. Недовольные ветераны дестабилизируют режимы, особенно в России, как это было до революции 1917 года и после войны в Афганистане в 1980-х годах. Опросы показывают, что россияне первоначально приветствовали бы окончание боевых действий. Но, безусловно, возникнут вопросы: о провальной кампании, растрате жизней и средств, а также об унизительной зависимости России от Китая в финансовой и военной поддержке во имя спасения собственной цивилизации. Это может ограничить возможности Путина возобновить войну. Это может даже представлять угрозу его власти.
Конец войны в Украине – что для этого нужно сделать
Путин не может отказаться от войны, но цена ее продолжения растет. Если его попытки нарастить боеспособность только еще больше ослабят Россию, это может привести к кризису. Если этого не произойдет, Украина и Россия окажутся в ловушке конфликта.
Можно ли что-нибудь сделать, чтобы положить этому конец?
Преследование теневого флота России и активизация плана Сената по наказанию покупателей российской нефти могли бы ограничить экспортные доходы. Противодействие пропаганде Кремля о том, что Америка и Европа стремятся уничтожить Россию, помогло бы. Также помогло бы исправление его заявлений о неизбежной победе России: никто, и уж тем более Дональд Трамп, не любит поддерживать проигравшего.
"Трудно заставить диктатора действовать. В конечном счете, готовность Путина продолжать борьбу зависит от того, какую боль он готов причинить. Но чем больше боли будет, тем яснее россиянам станет, что он несет им разорение", - резюмируют журналисты.
Напомним, тем временем украинские военные начали активные штурмовые и контранаступательные действия на одном из направлений фронта.
А президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Женеве. Выяснилось, что удалось согласовать вопрос мониторинга линии разграничения в случае прекращения огня.