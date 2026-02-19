ВСУ перешли в контрнаступление на одном из направлений: командование объяснило цель (карта)

Украинские военные начали активные штурмовые и контранаступательные действия на одном из направлений фронта. В то же время ситуация остается не простой.

Речь идет об Александровском направлении, где ВСУ пытаются не дать врагу продвинуться к границам Днепропетровской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Единого телемарафона.

Он отметил, что враг осуществляет активные попытки наступать, однако ВСУ не только держат оборону, но и переходят к активным контрнаступательным действиям, чтобы отбросить россиян от населенного пункта Покровское, к которому пытаются продвинуться ВС РФ.

"Ситуация там довольно непростая, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться", — подчеркнул Волошин.

В то же время он рассказал, что россияне на этом направлении несут существенные потери, однако не прекращают своей активности даже несмотря на штурмовые и контрнаступательные действия ВСУ.

Ситуация на Александровском направлении

Волошин пояснил, что попытки врага продвинуться на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей являются одними из крупнейших наступлений врага в этом году.

В то же время российские пропагандисты публикуют фейковые карты боевых действий, которые отличаются от официальной информации Генштаба ВСУ.

Военнослужащий ВСУ "Мучной" сообщает о том, что по линии Герасимовка — Братское — Остаповское — Андреевка сейчас отмечается информационная пауза. На разных картах эти населенные пункты обозначаются по-разному — где-то серая зона, где-то контроль ВСУ, где-то вообще без изменений.

"Фактически же противник там до сих пор присутствует и полного выбивания нет. Это означает, что участок нестабилен: либо позиционное противостояние без активной фазы, либо подготовка к рывку с одной из сторон. Тишина на этом отрезке говорит о накоплении", — пишет он.

По данным Генштаба ВСУ, на Александровском направлении за минувшие сутки враг атаковал десять раз. ВС РФ пытались продвинуться в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Злагоды.

В то же время аналитики проекта DeepState сообщали в своей сводке 18 февраля, что Силы Обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового.

Ситуация по состоянию на 16 февраля Фото: DeepStateMAP Ситуация по состоянию на 18 февраля Фото: DeepStateMAP

До этого Генштаб ВСУ официально не подтвердил наступательные действия под Гуляйполем и Александровкой, хотя этот участок фронта на днях посетил главнокомандующий Александр Сырский. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин уверял, что происходят разведывательные операции и обезвреживание россиян, которые инфильтрировались в украинские позиции. Так произошло, например, в селе Терноватое, расположенном на 10-15 км от линии фронта: диверсантов заметили и "зачистили". В то же время российские Z-блогеры жаловались на контрнаступление ВСУ.

Ранее Фокус сообщал о продвижении ВСУ на 20-километровом отрезке фронта. Украинские военные контратакуют западнее Покровска.

Напомним, что Украина отвоевала 201 квадратный километр территории за несколько дней, воспользовавшись перебоями в работе Starlink у российских войск.