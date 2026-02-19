ЗСУ перейшли в контрнаступ на одному з напрямків: командування пояснило мету (мапа)

Українські військові розпочали активні штурмові та контранаступальні дії на одному з напрямків фронту. Водночас ситуація залишається не простою.

Йдеться про Олександрівський напрямок, де ЗСУ намагаються не дати ворогу просунутися до кордонів Дніпропетровської області. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері Єдиного телемарафону.

Він зазначив, що ворог здійснює активні спроби наступати, однак ЗСУ не тільки тримають оборону, але й переходять до активних контрнаступальних дій, аби відкинути росіян від населеного пункту Покровське, до якого намагаються просунутися ЗС РФ.

"Ситуація там доволі непроста, але Сили оборони України знищують ворога, намагаються не дати йому просунутись", — наголосив Волошин.

Водночас він розповів, що росіяни на цьому напрямку несуть суттєві втрати, однак не припиняють своєї активності навіть попри штурмові та контрнаступальні дії ЗСУ.

Ситуація на Олександрівському напрямку

Волошин пояснив, що спроби ворога просунутися на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей є одними з найбільших наступів ворога цьогоріч.

Водночас російські пропагандисти публікують фейкові карти бойових дій, які відрізняються від офіційної інформації Генштабу ЗСУ.

Військовослужбовець ЗСУ "Мучной" повідомляє про те, що по лінії Герасимівка — Братське — Остапівське — Андріївка наразі відзначається інформаційна пауза. На різних мапах ці населені пункти позначаються по-різному — десь сіра зона, десь контроль ЗСУ, десь взагалі без змін.

"Фактично ж противник там досі присутній і повного вибиття немає. Це означає, що ділянка нестабільна: або позиційне протистояння без активної фази, або підготовка до ривка з однієї зі сторін. Тиша на цьому відтинку говорить про накопичення", — пише він.

За даними Генштабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу ворог атакував десять разів. ЗС РФ намагалися просунутися у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя, Соснівки та Злагоди.

Водночас аналітики проєкту DeepState повідомляли у своєму зведенні 18 лютого, що Сили Оборони відкинули противника поблизу Вишневого, Вербового та Тернового.

Ситуація станом на 16 лютого Фото: DeepStateMAP Ситуація станом на 18 лютого Фото: DeepStateMAP

До цього Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердив наступальні дії під Гуляйполем та Олександрівкою, хоч цю ділянку фронту днями відвідав головнокомандувач Олександр Сирський. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин запевняв, що відбуваються розвідувані операції та знешкодження росіян, які інфільтрувались в українські позиції. Так відбулось, наприклад, у селі Тернуватому, розташованому на 10-15 км від лінії фронту: диверсантів помітили та "зачистили". Водночас російські Z-блогери скаржились на контрнаступ ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв про просування ЗСУ на 20-кілометровому відтинку фронту. Українські військові контратакують західніше Покровська.

Нагадаємо, що Україна відвоювала 201 квадратний кілометр території за кілька днів, скориставшись перебоями в роботі Starlink у російських військах.