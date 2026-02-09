Z-блогери РФ заявили, що ЗСУ почали контрнаступ у Запорізькій області: які села звільнили

Збройні сили України могли почати контрнаступальні дії на східному фланзі Запорізького напрямку, поскаржились росіяни у мережі. При цьому вони запевняють, що українці активізувались на межі Дніпропетровської та Запорізької областей і намагаються розрізати або відволікти угрупування Російської Федерації, яке тисне на Покровськ. Що відбувається на східному фронті та що показують аналітичні карти бойових дій?

Можливий контрнаступ ЗСУ, ймовірно, відбувається на відтинку фронту, на якому воює російське угрупування "Восток", заявив Z-блогер у Telegram-каналі. З його слів, через активне просування росіян на межі двох областей начебто виникла загроза для Оріхівського напрямку, і тому українське командування вирішило перейти в атаку.

Заява Z-блогера з'явилась зранку 9 лютого. Росіянин опублікував карту бойових дій, позначивши три точки, в яких контрнаступають Сили оборони України. Ідеться про можливий наступ ЗСУ від Христофорівки до Нечаєвки, від Олександрівки до Новоолександрівки, від Великомихайлівки до Березового.

Наступ ЗСУ — на якому відтинку відбулась активізація українців під Гуляйполем, 9 лютого

Росіянин запевняє, що на відтинок фронту північніше Гуляйполя перекинули штурмові підрозділи, які "зрізали" Добропільський виступ. Можлива ціль Генштабу ЗСУ — зменшити загрозу для Запоріжжя та відтягнути сили ЗС РФ, які тиснуть на Покровськ-Мирноград. Також зауважують, що українські штурми відбуваються з використанням туманної погоди, за аналогією таких же дій росіян кількома тижнями раніше. Зі слів Z-блогера, командування ЗС РФ спробує спинити контрнаступ, перекинувши резерви.

Наступ ЗСУ — Z-блогер про активізацію українців під Гуляйполем, 9 лютого

Наступ ЗСУ — що показують карти аналітиків

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові звільнили село Тернувате. До всього, аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке опублікував геолокацію кадрів з поля бою, які довели, що ЗСУ повернули контроль за селом Придорожнім, розташованим південніше Тернуваного. Зміни на лінії фронту відбулись за 16 км північний захід від Гуляйполя. Відтинок, на якому українські військові могли перейти у наступ, — це виступ над Гуляйполем, довжиною близько 30 км. При цьому росіяни показують на власних картах, що повністю контролюють цей виступ, а українські аналітики позначаються сіру зону.

Наступ ЗСУ — лінія боїв під Гуляйполем, 9 лютого

Чи є дані Генштаб ЗСУ про контрнаступ

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті станом на 8:00 9 лютого не інформував про український контрнаступ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Вказується, що протягом минулої доби на Олександрівському напрямку ЗС РФ провели вісім штурмів, тоді як під Гуляйполем — 29. З'ясувалось, що Гуляйполе м — третій за інтенсивністю напрямок фронту: на першому місці Покровськ (72) та Костянтинівка (32). Начальник штурмових військ ЗСУ Валентин Манько, який з осені звітував про ситуацію на вказаному напрямку, офіційно не писав та не говорив про контрнаступ, але 8 лютого перепостив на Facebook допис українського військового Ігоря Куліковського. Військовий підтвердив звільнення Придорожнього і зауважив, що там воює 33 штурмовий полк, який "угрування "Восток" загнав за хмари та під плінтус".

Зазначимо, 2 лютого українські військові розповіли про нову атаку ЗС РФ під Гуляйполем. Бійці повідомили, що росіяни вперше після тривалої паузи використали колону бронемашин.

Нагадуємо, у лютому військові експерти повідомили, які нові напрямки наступу ЗС РФ вони очікують у 2026 році. Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський 6 лютого пояснив, якими були цілі трьох контрнаступів ЗСУ у 2025 році.