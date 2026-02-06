Навіщо ЗСУ провели три контранаступи у 2025 році: які підсумки боїв та плани реформ, — Сирський

Протягом 2025 року Сили оборони України провели три контрнаступальні операції, розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Ідеться про активності в Бєлгородській та Курській областях Російської Федерації та на Добропільському виступі в Донецькій області. Мета спецоперацій — на дати росіянам окупувати Донецьку область. Які плани Сирського на майбутні бої, реформу армії та мобілізації?

Вдень 6 лютого Олександр Сирський провів закриту зустріч з українськими медіа, написали у Telegram-каналі "РБК-України" та інших. Головнокомандувач підсумував 2025 рік та пояснив, які має плани на 2026. Фокус зібрав інформацію про основні тези, озвучені журналістам.

Одна з тез виступу Сирського стосувалась контрнаступальних операцій попереднього року, які не дали росіянам досягнути мети з повної окупації Донецької області [ідеться про 7700–7800 кв. км, або 29% — ред.]. Зі слів головнокомандувача, дії ЗСУ мали не лише тактичний, а й стратегічний вплив на війну. Він пояснив, що українські військові "діяли на випередження" і переносили бої на невигідні для противника напрямки.

Відео дня

"Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон", — навели у мережі слова головнокомандувача.

Сирський та ЗСУ — яку частину Донецької області не окупували ЗС РФ, 6 лютого Фото: DeepState

Сирський та ЗСУ — основні тези 6 лютого

Що сказав Сирський 6 лютого під час зустрічі з медіа.

Про мобілізацію. Терцентри комплектування набирають 90% особового складу ЗСУ, решта 10% — рекрутингові центри, розповів генерал. Мобілізовані проходять подовжену базову військову підготовку — це 51 день і ще 14 днів для новачків, щоб призвичаїтись до підрозділу.

Про реформу ЗСУ. Головнокомандувач уточнив, що триває корпусна реформа. Зі слів Сирського, завершився перший етап, коли "корпуси набули визначених спроможностей". У новому році — другий етап: нарощуватимуть та переміщуватимуть бригади. Разом з тим відбувається масштабування підрозділів БпЛА, оскільки батальйони переформовуються в полки. Крім того, власні безпілотні частини отримають штурмові полки. До всього, у кожному корпусі створили окремі артилерійську бригаду.

Про фронт. Активна лінія боїв тягнеться на 1 200 км, почули медіа. При цьому кілзона має ширину 20-30 км. В Куп'янську є диверсійні групи ЗС РФ загальною чисельністю до пів сотні осіб та діють російські БпЛА на оптоволокні. В Покровську та Мирнограді все ще перебувають бійці ЗСУ, але проводять заходи з "покращення позицій". Найскладніші відтинки — Покровський, Очеретинський, Олександрівський.

Про повітряну оборону. ЗСУ активно використовують зенітні дрони для збиття повітряних цілей ЗС РФ. Функції ППО поділять між родами військ — між зенітниками та новим родом "малої ППО".

Про армію РФ. На території України воює 711-712 тис. російських солдатів, сказав Сирський.

Зазначимо, 4 лютого президент України Володимир Зеленський розповів про кількість українських воїнів, які загинули протягом чотирьох років війни. Згідно з даними Верховного головнокомандувача, на війні загинуло 55 тис. військовослужбовців Сил оборони.

Нагадуємо, 27 січня медіа The New York Post на основі даних Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) повідомило про втрати ЗС РФ на російсько-українській війні.