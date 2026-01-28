Удвічі більше, ніж Україна: у NYP озвучили втрати РФ на війні та їх вказали, чому їх так багато

Втрати росіян на війні з Україною значно більші від тих, що були під час наступу в Афганістані та під час Першої та Другої чеченських воєн.

Кількість загиблих на війні з Україною росіян також у п'ять разів перевищує сумарну кількість загиблих у всіх російських і радянських війнах з часів Другої світової війни. Про це пише видання The New York Post з посиланням на інформацію Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), аналітичного центру з Вашингтона.

Дослідження, яке оприлюднили у вівторок, 27 січня, демонструє, що Кремль втратив близько 1,2 мільйона військових, у той час як Україна — близько 600 тисяч. Що стосується виключно загиблих, то їх кількість від початку повномасштабної війни у 2022 році сягнула 325 тисяч солдатів, що зовсім не відповідає цифрам кремлівської пропаганди.

Відео дня

"Жодна велика держава не зазнала навіть близької кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни", — заявив у коментарі виданню Сет Джонс, провідний автор дослідження.

Чому росіяни втрачають так багато людей

Як вдалося з'ясувати фахівцям, пояснюється така велика кількість втрат зокрема тим, що Росія нездатна розробити ефективну стратегію. Причин низка:

нездатність навчити свої війська;

низький мольний дух;

нездатність передбачити ефективну оборону України.

Водночас вищезгадані цифри свідчать про те, що це головна стратегія Кремля на війні — віддання людей під "м'ясорубку", щоб у такий спосіб намагатися перемагати українські сили. Путіна, вважають експерти, зовсім не зупиняє така кількість втрат, особливо з огляду на те, що значна їх частина походить з віддаленних регіонів Росії.

Це ж дослідження демонструє, що до весни кількість російських і українських солдатів, які загинули, були поранені або зникли безвісти під час війни, досягне 2 мільйонів.

Нагадаємо, 9 січня видання The Insider повідомляло, що від початку повномасштабної війни РФ втратила щонайменше 19 своїх генерадів.

16 грудня Володимир Зеленський розкривав цифру, скільки російських військових гине на полі бою кожного місяця: йдеться приблизно про 30 тисяч осіб загиблими.