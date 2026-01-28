Вдвое больше, чем Украина: в NYP озвучили потери РФ на войне и указали, почему их так много

Потери россиян на войне с Украиной значительно больше тех, что были во время наступления в Афганистане и во время Первой и Второй мировых войн.

Количество погибших на войне с Украиной россиян также в пять раз превышает суммарное количество погибших во всех российских и советских войнах со времен Второй мировой войны. Об этом пишет издание The New York Post со ссылкой на информацию Центра стратегических и международных исследований (CSIS), аналитического центра из Вашингтона.

Исследование, которое обнародовали во вторник, 27 января, показывает, что Кремль потерял около 1,2 миллиона военных, в то время как Украина — около 600 тысяч. Что касается исключительно погибших, то их количество с начала полномасштабной войны в 2022 году достигло 325 тысяч солдат, что совсем не соответствует цифрам кремлевской пропаганды.

"Ни одно крупное государство не испытало даже близкого количества жертв или смертей со времен Второй мировой войны", — заявил в комментарии изданию Сет Джонс, ведущий автор исследования.

Почему россияне теряют так много людей

Как удалось выяснить специалистам, объясняется такое большое количество потерь в частности тем, что Россия неспособна разработать эффективную стратегию. Причин тому целый ряд:

неспособность обучить свои войска;

низкий моральный дух;

предусмотреть эффективную оборону Украины.

В то же время вышеупомянутые цифры свидетельствуют о том, что это главная стратегия Кремля на войне — отдача людей под "мясорубку", чтобы таким образом пытаться побеждать украинские силы. Путина, считают эксперты, совсем не останавливает такое количество потерь, особенно учитывая то, что значительная их часть происходит из отдаленных регионов России.

Это же исследование демонстрирует, что к весне количество российских и украинских солдат, которые погибли, были ранены или пропали без вести во время войны, достигнет 2 миллионов.

Напомним, 9 января издание The Insider сообщало, что с начала полномасштабной войны РФ потеряла по меньшей мере 19 своих генерадов.

16 декабря Владимир Зеленский раскрывал цифру, сколько российских военных погибает на поле боя каждый месяц: речь идет примерно о 30 тысячах человек погибшими.