Цифры подтверждены видео: Зеленский рассказал, сколько россиян погибает на поле боя ежемесячно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что армия России ежемесячно несет потери около 30 тысяч именно погибшими.

Он подчеркнул, что это именно погибшие россияне, а не раненые. Об этом Зеленский сказал во время выступления в парламенте Нидерландов.

"Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц — 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, которые подтверждают эти смерти. Российские штурмы безумно кровавые, но Путину все равно", — заявил Зеленский.

При этом он обратил внимание на то, что россиянам безразлично на людей, и они "не считают убитых", а вместо этого им важен "каждый доллар, каждое евро", которые они теряют.

Зеленский призвал Нидерланды поддержать решение о передаче Украине замороженных российских активов. Он напомнил, что большая часть из них — именно в Европе.

"Эти российские активы могут и должны быть полностью использованы, чтобы защищаться от именно российской агрессии. Агрессор должен заплатить. И это также о восстановлении справедливости — таким образом, чтобы Россия это действительно почувствовала", — отметил украинский лидер.

Напомним, что в августе Дональд Трамп заявил, что россияне потеряли примерно 20 тысяч военных погибшими за один месяц, а с начала года потери составляли более 112 тысяч. Зато Украина, по его данным, по состоянию на август потеряла 8 тысяч человек погибшими.

Украинский волонтер Тарас Чмут подтвердил, что Украина теряет гораздо меньше личного состава, чем Россия. Он отметил, что цифры, озвученные Зеленским, — 18 солдат погибшими, 243 ранеными и 79 пропавшими без вести ежедневно — близки к действительности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет отдавать Донбасс, а также ни де-юре, ни де-факто не будет признавать эти территории российскими.