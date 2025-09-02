Чмут прокомментировал возможные потери ВСУ и объяснил, куда деваются тысячи мобилизованных

Украинский волонтер Тарас Чмут подтвердил, что Украина теряет гораздо меньше личного состава, чем Россия. Он отметил, что озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским потери ВСУ — 18 солдат погибшими, 243 ранеными и 79 пропавшими без вести ежедневно — близки к действительности.

В интервью Сергею Пейчеву, опубликованном на YouTube-канале PRESSING 2 сентября глава благотворительного фонда "Вернись живым", сержант резерва морской пехоты ВМСУ Тарас Чмут подтвердил, что Россия в войне против Украины несет существенно большие потери. Однако РФ сохраняет преимущество в численности армии, потому что не все из мобилизованных в Украине попадают в боевые части.

Чмут прокомментировал потери ВСУ и проблему мобилизации в Украине. На видео с 34:44.

Ведущий озвучил приведенные секретарем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романом Костенко данные о мобилизации в Украине 30 000 человек в месяц и слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия тем временем мобилизует 40-50 тысяч новобранцев.

Потери ВСУ меньше потерь ВС РФ: почему Россия сохраняет численное преимущество

"Математика не сходится, потому что мы мобилизуем 30 тысяч, но не говорим, что дальше происходит, сколько из них попадают в боевые части", — пояснил Тарас Чмут.

Председатель БФ "Вернись живым" отметил, что публично озвучивается только общая цифра.

"Есть гипотеза, что из этих 30 тысяч в части доходит, например, представим себе, одна треть. А где же деваются 20 тысяч? А оказывается так, что между мобилизацией ТЦК и боевой частью у них есть еще определенный тернистый путь: учебный центр, подготовка, логистика и так далее. И на этом пути оказывается, что у вчерашнего мобилизованного есть 5 детей и есть законная причина для отсрочки. Оказывается, что у него открытая форма туберкулеза, и он тоже непригоден", — рассказал Чмут.

По словам волонтера, до боевых частей из большого пула мобилизованных в Украине доходит небольшой процент, а среди них также есть ограниченно годные, которых можно назначить только на тыловые должности, уже и без того заполненные людьми.

"И вы его отправляете обратно, говорите: "Я не могу его поставить пулеметчиком, и у меня в бригаде нет пустой ячейки ограниченно годного". При том все понимают, что в связи, в радиоэлектронной разведке, в радиоэлектронной борьбе, в подразделениях БПЛА нужны люди с ровными руками и головой. Вы не поставите любого крутить дроны — таких людей тоже не очень много", — отметил Чмут.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко заявлял, что август стал для ВС РФ "самым легким" месяцем в плане потерь с апреля 2024 года. По его данным, оккупанты за месяц потеряли ориентировочно 29-30 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп 1 августа озвучил вероятные потери ВС РФ и ВСУ с начала 2025 года. По его словам, с 1 января Украина потеряла 8 000 солдат, а Россия — более 112 тысяч.