Чмут прокоментував можливі втрати ЗСУ та пояснив, куди діваються тисячі мобілізованих
Український волонтер Тарас Чмут підтвердив, що Україна втрачає набагато менше особового складу, ніж Росія. Він зазначив, що озвучені президентом України Володимиром Зеленським втрати ЗСУ — 18 солдат загиблими, 243 пораненими і 79 зниклими безвісти щодня — близькі до дійсності.
В інтерв'ю Сергію Пейчеву, опублікованому на YouTube-каналі PRESSING 2 вересня голова благодійного фонду "Повернись живим", сержант резерву морської піхоти ВМСУ Тарас Чмут підтвердив, що Росія у війні проти України зазнає суттєво більших втрат. Однак РФ зберігає перевагу в чисельності армії, бо не всі з мобілізованих в Україні потрапляють до бойових частин.
Ведучий озвучив наведені секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романом Костенком дані про мобілізацію в Україні 30 000 людей на місяць та слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія тим часом мобілізує 40-50 тисяч новобранців.
Втрати ЗСУ менші за втрати ЗС РФ: чому Росія зберігає чисельну перевагу
"Математика не сходиться, тому що ми мобілізовуємо 30 тисяч, але не говоримо, що далі відбувається, скільки з них потрапляють у бойові частини", — пояснив Тарас Чмут.
Голова БФ "Повернись живим" зазначив, що публічно озвучується лише загальна цифра.
"Є гіпотеза, що з цих 30 тисяч в частини доходить, наприклад, уявимо собі, одна третина. А де ж діваються 20 тисяч? А виявляється так, що між мобілізацією ТЦК і бойовою частиною в них є ще певний тернистий шлях: навчальний центр, підготовка, логістика і так далі. І на цьому шляху виявляється, що у вчорашнього мобілізованого є 5 дітей і є законна причина для відстрочки. Виявляється, що в нього відкрита форма туберкульозу, і він теж непридатний", — розповів Чмут.
За словами волонтера, до бойових частин з великого пулу мобілізованих в Україні доходить невеликий відсоток, а серед них також є обмежено придатні, яких можна призначити лише на тилові посади, вже й без того заповнені людьми.
"І ви його відправляєте назад, кажете: "Я не можу його поставити кулеметником, і в мене у бригаді немає порожньої клітинки обмежено придатного". При тому всі розуміють, що у зв'язку, в радіоелектронній розвідці, в радіоелектронній боротьбі, в підрозділах БПЛА потрібні люди з рівними руками та головою. Ви не поставите будь-кого крутити дрони — таких людей теж не дуже багато", — зазначив Чмут.
Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко заявляв, що серпень став для ЗС РФ "найлегшим" місяцем в плані втрат з квітня 2024 року. За його даними, окупанти за місяць втратили орієнтовно 29-30 тисяч осіб.
Президент США Дональд Трамп 1 серпня озвучив імовірні втрати ЗС РФ і ЗСУ від початку 2025 року. За його словами, з 1 січня Україна втратила 8 000 солдатів, а Росія — понад 112 тисяч.