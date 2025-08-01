Співвідношення 1 до 14: Трамп озвучив ймовірні втрати ЗС РФ і ЗСУ з початку 2025 року

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо війни в Україні. За його словами, лише за останній місяць Росія втратила приблизно 20 тисяч військових, а з початку року — понад 112 тисяч.

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Дональд Трамп у своїй соціальній мережі "Truth Social" зазначив, що Україна також зазнала серйозних втрат: приблизно 8 тисяч загиблих військових з 1 січня 2025 року, не враховуючи зниклих безвісти.

"Це надзвичайно велика кількість непотрібних смертей", — підкреслив Трамп.

Також Трамп згадав про жертви серед цивільного населення України, які загинули внаслідок російських ракетних ударів по Києву та інших містах.

На думку політика, ця війна була б можливою до уникнення. Він додав, що намагається зробити все можливе, аби зупинити її.

"Це війна, яка ніколи не повинна була відбутися — це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!", — написав Трамп.

Трамп про втрати на російсько-українській війні Фото: Truth Social / Donald Trump

Втрати ЗСУ: що відомо

1 серпня Марія Берлінська, волонтерка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones, заявила, що поки депутати влаштовують шоу з голосуванням щодо НАБУ і САП, українська армія щомісяця втрачає 26 500 осіб.

Полковник Юрій Ігнат, який очолює комунікації Повітряних сил, повідомив, що ЗСУ втратили три винищувачі F-16

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії 28 липня сказав, що втрати ЗС РФ під час війни в Україні склали 1 мільйон солдатів. Водночас він зазначив, що "любить російських людей" і не хотів би запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Фокус також писав, що російські війська адаптуються до тривалої та виснажливої війни, а Росія, попри санкції, ізоляцію та втрати на полі бою вдосконалює модель ведення війни, йдеться у новому звіті армії США.