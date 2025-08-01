Мінус 26, 5 тисяч на місяць: Берлінська озвучила загальні втрати ЗСУ

Марія Берлінська, волонтерка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones, заявила, що поки депутати влаштовують шоу з голосуванням щодо НАБУ і САП, українська армія щомісяця втрачає 26 500 осіб на місяць.

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Якщо цю ситуацію не змінити, то ЗС РФ уже до зими знову стоятимуть під Києвом, попередила Берлінська у своєму Telegram-каналі.

Марія Берлінська: реакція на голосування щодо НАБУ і САП

Аналізуючи події минулого тижня, коли депутати одразу проголосували за ліквідацію незалежності НАБУ і САП, спровокувавши масові протести, а потім проголосували за повернення антикорупційним органам, волонтерка зауважила, що в українській політиці майже немає культури гідно визнавати свої помилки.

"Як у дворі за гаражами — типу дав задню, значить зассав, не пацан. Тому діють правила мавпячих альфачів — залазити вище на пальму, бити всіх згори палицею, істерично кричати, але в жодному разі не визнати, що мав рацію. Тому що страшно. Бо якщо визнаєш, можуть подумати, що слабак. Але це правило діє тільки в примітивних племен. Там, де все ок з освітою — визнати помилку — прояв реальної сили. Усі люди помиляються. Але тільки справді сильні не бояться визнавати і виправляти", — наголосила вона.

Плюсом же цього тижня Берлінська назвала те, що стало видно і всіх політичних тварин, для яких усі події були не про визнання помилки, а про "тваринний страх, теплу кар'єру і безпринципну кон'юнктуру".

"Як хто голосує в парламенті, як і хто намагається використати протести у власних політичних іграх. Як можна перевзуватися в повітрі між натисканням кнопок. Не менш важливо — створено прецедент. Перший великий і успішний протест за час повномасштабної війни. Плюс бонусом став важливий практичний доказ — навіть під час масштабної війни в нас таки працює демократія і свобода слова", — пише авторка.

Фото: Скриншот

Марія Берлінська: невтішна математика російсько-української війни

Коли пристрасті у Верховній Раді вляглися, Берлінська наводить дуже гнітючі цифри, які мають місце бути в українській армії зараз.

За її словами, щодня — мінус орієнтовно 1550 осіб, з яких: до 300 загиблих, до 750 поранених і ще приблизно 500 осіб щодня йдуть у СВЧ (самовільне залишення частини).

У результаті за місяць виходить мінус 46 500 осіб, тоді як мобілізація залишається на рівні до 20 тисяч людей.

"Тож ми йдемо в мінус 26 500 на місяць. Мінус 318 тисяч на рік. Навіть якщо цю цифру одразу розділити на два (легко поранені повертаються, частина з СЗЧ теж) — все одно буде вражаюча цифра. Мінус 159 тисяч на рік. І ніякої мільйонної армії у нас давно немає, до слова. Дні звісно бувають різні, цифри усереднені й орієнтовні. Доступу до секретних документів немає. В основі елементарна логіка, спілкування з багатьма підрозділами і відкриті джерела", — пояснює Берлінська.

Якщо в Україні на рік — мінус 159 тисяч людей, то в Росії поповнення військ щомісяця становить 9-10 тисяч осіб. І це — без якоїсь особливої мобілізації.

"Поки ми рахуємо, скільки депутатів змінюють позицію за тиждень, час рахувати, скільки депутатів залишаться в Києві, коли ворог знову стоятиме під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими", — підсумувала Марія.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що 28 травня Марія Берлінська спровокувала скандал, коли перепостила інформацію про виробників дронів. У мережі її звинуватили в розкритті росіянами важливої інформації. Згодом волонтерка пояснила, що в таблиці наведено старі контакти, які є в публічному доступі.

Вона також заявила, що вже 2026 року українські міста можуть опинитися під прицілом "дронів-вбивць" — автономних БПЛА з елементами штучного інтелекту, які цілодобово полюватимуть на людей.