"Ліквідація" НАБУ: Рада ухвалила законопроєкт №12414, нардепи блокують трибуну (відео)

Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №12414, що знижує повноваження НАБУ і САП. Незгодні з цим рішенням депутати заблокували трибуну на знак протесту.

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Про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент проголосував у цілому №12414 і за фактом ліквідував усю незалежність НАБУ і САП. За — 263. Ми блокували трибуну, за цей зашквар не голосували", — зазначив він.

Железняк зазначає, що сьогодні планується підписання ухваленого документа у спікера парламенту Руслана Стефанчука і президента України Володимира Зеленського.

Судячи з кадрів із зали парламенту, нардепи аплодували, коли ухвалювали правку про "ліквідацію" НАБУ.

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Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє вже натякнув, що Євросоюз надає Україні значну фінансову допомогу на умовах збереження "прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного управління".

Фокус раніше детально розкрив суть законопроєкту №12414. Документ наділяє генерального прокурора України правом контролю над відомством.

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