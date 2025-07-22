Працівнику НАБУ оголосили підозру у держзраді: його заарештували на 60 діб, про кого йде мова

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи щодо працівника Національного антикорупційного бюро України Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

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За інформацією, яку надали виданню Фокус, суд обрав йому запобіжний захід — безальтернативний арешт на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді (частина 1 статті 111) та у несанкціонованому втручанні в комп’ютерні системи (частина 3 статті 362 ККУ).

Натомість за даними слідства, які оприлюднив Центр протидії корупції, Віктор Гусаров, нібито, збирав і передавав для спецслужб країни-агресора установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Для цього він витягував персональну інформацію зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

Куратором чоловіка був Дмитро Іванцов — заступник керівника охорони Віктора Януковича, який після втечі екс-президента до Росії залишився в анексованому Криму і був завербований ФСБ.

Водночас НАБУ повідомляло, що у 2012–2015 роках, коли Віктор Гусаров працював у Міністерстві внутрішніх справ, він міг пересилати інформацію через електронну пошту одному з працівників Управління державної охорони, який раніше очолював підрозділ охорони Віктора Януковича та мав зв’язки зі спецслужбами РФ.

Цікаво, що про підозрілу діяльність чоловіка СБУ повідомила лише у 2023 році, хоча йдеться про події, що начебто відбувалися ще у 2012–2015 роках. При цьому під час спільної перевірки доказів, що Гусаров знав про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявили.

У серпні 2024 року СБУ усно повідомило НАБУ, що розслідувало справу зрадника з УДО, але не знайшло доказів причетності Віктора Гусарова до антидержавної діяльності.

Зазначимо, що захист підозрюваного під час судового засідання заявив, що кримінальне провадження було відкрито лише у квітні 2024 року, хоча матеріали справи містять дані з 2019, 2020 та 2023 років. Також адвокатка підкреслила, що спілкування Віктора Гусарова з Дмитром Іванцовим припинилося у 2015 році.

"Зараз в суді, допитують свідка захисту, однак прокурор з невідомих причин просив закрити судовий розгляд, на що захисниця заперечувала, адже матеріали вже розсекречені, однак попри це, суд закрив розгляд справи на час допиту свідка", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 21 липня Офіс Генерального прокурора спільно зі СБУ повідомили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб у НАБУ. Затриманий співробітник працював у закритому елітному підрозділі "Д-2" та збирав інформацію для ФСБ. Затримання відбулось на автотрасі на околиці столиці, свідчать кадри з місця подій. Правоохоронці задокументували 60 випадків співпраці "крота" з росіянами. Серед іншого, показали фрагмент листування з російським куратором, який просив надати дані про людей, цікавих ФСБ РФ.

Загалом, цього дня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора проводили серію обшуків у різних регіонах України та викрили кількох детективів НАБУ, яким інкримінували державну зраду.