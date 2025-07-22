Работнику НАБУ объявили подозрение в госизмене: его арестовали на 60 суток, о ком идет речь

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение дела в отношении работника Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

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По информации, которую предоставили изданию Фокус, суд избрал ему меру пресечения — безальтернативный арест на 60 суток. Его подозревают в государственной измене (часть 1 статьи 111) и в несанкционированном вмешательстве в компьютерные системы (часть 3 статьи 362 УКУ).

Зато по данным следствия, которые обнародовал Центр противодействия коррупции, Виктор Гусаров, якобы, собирал и передавал для спецслужб страны-агрессора установочные данные украинских правоохранителей и других граждан. Для этого он извлекал персональную информацию из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

Куратором мужчины был Дмитрий Иванцов — заместитель руководителя охраны Виктора Януковича, который после бегства экс-президента в Россию остался в аннексированном Крыму и был завербован ФСБ.

В то же время НАБУ сообщало, что в 2012-2015 годах, когда Виктор Гусаров работал в Министерстве внутренних дел, он мог пересылать информацию через электронную почту одному из сотрудников Управления государственной охраны, который ранее возглавлял подразделение охраны Виктора Януковича и имел связи со спецслужбами РФ.

Интересно, что о подозрительной деятельности мужчины СБУ сообщила только в 2023 году, хотя речь идет о событиях, которые якобы происходили еще в 2012-2015 годах. При этом во время совместной проверки доказательств, что Гусаров знал о связях представителя УГО с российскими спецслужбами, не обнаружили.

В августе 2024 года СБУ устно сообщило НАБУ, что расследовало дело предателя из УГО, но не нашло доказательств причастности Виктора Гусарова к антигосударственной деятельности.

Отметим, что защита подозреваемого во время судебного заседания заявила, что уголовное производство было открыто только в апреле 2024 года, хотя материалы дела содержат данные с 2019, 2020 и 2023 годов. Также адвокат подчеркнула, что общение Виктора Гусарова с Дмитрием Иванцовым прекратилось в 2015 году.

"Сейчас в суде, допрашивают свидетеля защиты, однако прокурор по неизвестным причинам просил закрыть судебное разбирательство, на что защитница возражала, ведь материалы уже рассекречены, однако несмотря на это, суд закрыл рассмотрение дела на время допроса свидетеля", — говорится в заметке.

Напомним, что 21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ сообщили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в НАБУ. Задержанный сотрудник работал в закрытом элитном подразделении "Д-2" и собирал информацию для ФСБ. Задержание произошло на автотрассе на окраине столицы, свидетельствуют кадры с места событий. Правоохранители задокументировали 60 случаев сотрудничества "крота" с россиянами. Среди прочего, показали фрагмент переписки с российским куратором, который просил предоставить данные о людях, интересных ФСБ РФ.

В общем, в этот день сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора проводили серию обысков в разных регионах Украины и разоблачили нескольких детективов НАБУ, которым инкриминировали государственную измену.