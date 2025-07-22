"Ликвидация" НАБУ: Рада приняла законопроект №12414, нардепы блокируют трибуну (видео)

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №12414, снижающий полномочия НАБУ и САП. Несогласные с этим решением депутаты заблокировали трибуну в знак протеста.

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О результатах голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. За — 263. Мы блокировали трибуну, за этот зашквар не голосовали", — отметил он.

Железняк отмечает, что сегодня планируется подписание принятого документа у спикера парламента Руслана Стефанчука и президента Украины Владимира Зеленского.

Судя по кадрам с зала парламента, нардепы аплодировали, когда принимали правку о "ликвидации" НАБУ.

Европейский Союз тем временем выражает обеспокоенность из-за действий украинских властей в отношении антикоррупционных органов.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье уже намекнул, что Евросоюз предоставляет Украине значительную финансовую помощь на условиях сохранения "прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Фокус ранее детально суть законопроекта №12414. Документ наделяет генерального прокурора Украины правом контроля над ведомством.

Работника НАБУ Виктора Гусарова арестовали по делу о государственной измене на 60 суток. В СБУ говорят, что его деятельность курировал Дмитрий Иванцов, замруководителя охраны Виктора Януковича.