Незалежність НАБУ і САП: Рада підтримала новий законопроєкт Зеленського (відео)

Законопроєкт № 13533, який було зареєстровано зі статусом "невідкладний", підтримав 331 нардеп. Голосування Верховної Ради супроводжувалося протестами у Маріїнському парку.

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Законопроєкт президента Володимира Зеленського № 13533 про повноваження Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури забезпечує процесуальну автономію керівнику САП від Генерального прокурора України у справах НАБУ. Без згоди голови САП не можна буде змінювати підслідність справ НАБУ. При цьому закон повертає норму про можливість невідкладних обшуків без ухвали слідчого судді, а Служба безпеки України протягом шести місяців після набрання законом чинності отримає змогу перевіряти працівників НАБУ на предмет діяльності на користь РФ, а їхній виїзд за кордон під час дії воєнного стану буде обмежено службовими відрядженнями. Також співробітники антикорупційних органів будуть зобов'язані раз на два роки проходити перевірку на поліграфі. У розробленні тексту проєкту брали участь представники НАБУ і САП.

Також на розгляду було подано 4 альтернативні законопроєкти: № 13533-1 від Олексія Гончаренка, № 13533-2 від Юлії Яцик та Олексія Гончаренка, № 13533-3 від Юлії Тимошенко та інших народних депутатів і №13533-4 від Дмитра Разумкова й інших нардепів.

Ліквідація незалежності НАБУ і САП: ухвалення закону і протести

Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП та підпорядковує ці органи генеральному прокурору, 22 липня. "За" проголосували 263 народних депутати. При цьому проєкт Закону не стосувався напряму антикорупційних органів: у ньому пропонувалися зміни в законодавство щодо розслідування справ про зниклих безвісти.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон увечері того ж дня. Після цього українці у Києві та Львові вийшли на масові протести через рішення Ради, а наступного дня протести пройшли вже у щонайменше 17 містах, й акції тривали щоденно.

30 липня люди у Києві, Харкові, Одесі та західних регіонах України вийшли на чергові протести, вимагаючи свободи САП і НАБУ. Протестувальники обіцяли, що виходитимуть на мітинги і далі, якщо народні депутати провалять голосування за законопроєкт № 13533. Також під Верховною Радою зібрався мітинг безпосередньо під час голосування за новий закон.