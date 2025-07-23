Щонайменше у 17 містах: в Україні відновились протести через закон №12414 (відео)

Українці в різних містах другий день поспіль вийшли на акції протесту через закон №12414, який обмежує повноваження НАБУ і САП. На мітинги вже відреагував президент Володимир Зеленський, який наголосив, що влада разом з правоохоронними органами "почули те, що кажуть люди цими днями".

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Напередодні скандальний законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський. Акції 23 липня анонсували щонайменше у 17 містах України. Фокус зібрав все, що відомо.

Протести знов розпочались у всіх містах України

Так, у Миколаєві 23 липня люди вийшли на акцію проти закону 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу Генпрокурора.

"Ми вважаємо, що це неправильно, адже це руйнує реформи, які досягали в нашій країні роками. Це не підтримує Євросоюз. Це погано буде впливати на наше майбутнє. Незважаючи на те, якими б не були органи НАБУ та САП. Ці проблеми варто вирішувати іншим чином", — розповіла одна із учасниць протесту.

До акції долучилися 30 людей, повідомила головна інспекторка поліції діалогу Алла Ткаченко.

"Мені важливо, щоб в моїй країні була антикорупційна діяльність, щоб була ефективною, щоб усі були в рівних умовах, усі, хто хочуть будувати бізнес, усі, хто хочуть працювати й жити у цій країні. Я вважаю, що життя цих органів є важливим", — сказав учасник заходу Дмитро.

Усі шість нардепів з Миколаївщини проголосували "за" законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Загалом за законопроєкт проголосували 263 нардепи.

Також на акцію протесту вийшли під стіни Житомирської ОВА. Одна з акцій — загальна, інша — студентська. На початок першої акції на майдані С. П. Корольова зібралися близько 30 людей, а за пів години їх було вже понад 200. До них також приєднались військові, а одна із учасниць акції розповіла, що прийшла ще й тому, що її попросили друзі, які нині перебувають на фронті.

До протесту у Житомирі доєднались учасники бойових дій Фото: Суспільне

"Не для того люди у 2013 році виходили. Мені не подобається, що такими рішеннями влади ми відвертаємося від євроінтеграції. Мої друзі-майданівці, які зараз на фронті, попросили, щоб я прийшла і в своєму рідному місті відстоювала наш вибір, зроблений нами ще в 2013 році", — сказала учасниця акції Олена Кучерук.

Протести у Житомирі Фото: Суспільне

Також у Києві люди почали збиратись на акцію біля театру ім. Івана Франка. Напередодні акція тривала до пізнього вечора.

У соцмережах розповсюджують місця проведення протестів Фото: Соцмережі

Також акції протесту пройшли, або плануються у всіх найбільших містах України: Сумах, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці тощо.

Реакція президента Зеленського на протести

Ввечері 23 липня президент України опублікував звернення, в якому заявив, що провів наради із СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та генеральним прокурором України. За словами Володимира Зеленського, "усі почули те, що кажуть люди цими днями".

"Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", — заявив президент і сказав, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку.

"Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", — запевнив президент.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про скандальний законопроєкт 12414, який викликав хвилю обурення в суспільстві.

А у Раді нардепи пропонують скасувати законопроєкт 12414, який вони вважають "ганебним".