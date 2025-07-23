По меньшей мере в 17 городах: в Украине возобновились протесты из-за закона №12414 (видео)

Украинцы в разных городах второй день подряд вышли на акции протеста из-за закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. На митинги уже отреагировал президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что власть вместе с правоохранительными органами "услышали то, что говорят люди в эти дни".

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Накануне скандальный законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский. Акции 23 июля анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины. Фокус собрал все, что известно.

Протесты вновь начались во всех городах Украины

Так, в Николаеве 23 июля люди вышли на акцию против закона 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису Генпрокурора.

"Мы считаем, что это неправильно, ведь это разрушает реформы, которые достигали в нашей стране годами. Это не поддерживает Евросоюз. Это плохо будет влиять на наше будущее. Несмотря на то, какими бы ни были органы НАБУ и САП. Эти проблемы следует решать другим образом", — рассказала одна из участниц протеста.

К акции присоединились 30 человек, сообщила главный инспектор полиции диалога Алла Ткаченко.

"Мне важно, чтобы в моей стране была антикоррупционная деятельность, чтобы была эффективной, чтобы все были в равных условиях, все, кто хотят строить бизнес, все, кто хотят работать и жить в этой стране. Я считаю, что жизнь этих органов является важной", — сказал участник мероприятия Дмитрий.

Все шесть нардепов из Николаевской области проголосовали "за" законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Всего за законопроект проголосовали 263 нардепа.

Также на акцию протеста вышли под стены Житомирской ОГА. Одна из акций — общая, другая — студенческая. На начало первой акции на площади С. П. Королева собрались около 30 человек, а через полчаса их было уже более 200. К ним также присоединились военные, а одна из участниц акции рассказала, что пришла еще и потому, что ее попросили друзья, которые сейчас находятся на фронте.

К протесту в Житомире присоединились участники боевых действий Фото: Суспільне

"Не для того люди в 2013 году выходили в 2013 году. Мне не нравится, что такими решениями власти мы отворачиваемся от евроинтеграции. Мои друзья-майдановцы, которые сейчас на фронте, попросили, чтобы я пришла и в своем родном городе отстаивала наш выбор, сделанный нами еще в 2013 году", — сказала участница акции Елена Кучерук.

Протесты в Житомире Фото: Суспільне

Также в Киеве люди начали собираться на акцию возле театра им. Ивана Франко. Накануне акция продолжалась до позднего вечера.

В соцсетях распространяют места проведения протестов Фото: Соцмережі

Также акции протеста прошли, или планируются во всех крупнейших городах Украины: Сумах, Харькове, Одессе, Львове, Виннице и др.

Реакция президента Зеленского на протесты

Вечером 23 июля президент Украины опубликовал обращение, в котором заявил, что провел совещания с СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР и генеральным прокурором Украины. По словам Владимира Зеленского, "все услышали то, что говорят люди в эти дни".

"Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", — заявил президент и сказал, что предложит Верховной Раде законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка.

"Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут", — заверил президент.

Напомним, Фокус подробно писал о скандальном законопроекте 12414, который вызвал волну возмущения в обществе.

А в Раде нардепы предлагают отменить законопроект 12414, который они считают "позорным".