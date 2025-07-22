"Ликвидация" НАБУ и САП: как их создавали, кто финансировал и чем занимались антикоррупционеры

Верховная Рада сегодня, 22 июля, приняла законопроект №12414 об ограничении прав НАБУ и САП. Его подписал спикер ВР Руслан Стефанчук и нормативный акт передан на подпись президенту Зеленскому. Фокус рассказывает, как создавались антикоррупционные структуры, кто их финансировал и почему нардепы решили ограничить деятельность силовиков.

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Перед рассмотрением законопроекта №12414 главы антикоррупционных ведомств Семен Кривонос (НАБУ) и Александр Клименко (САП) выступили с заявлением в Верховной Раде, в котором призвали нардепов не поддерживать инициативу. Но 263 нардепа за нее проголосовали. Фокус решил более детально разобраться в ситуации и рассказать, когда вообще были созданы НАБУ и САП, чем они отличаются и какие на них были возложены функции.

Заявление руководителей САП и НАБУ в Верховной Раде 22 июля

Ликвидация НАБУ и САП — что предусматривает законопроект 12414

генпрокурору предоставляется доступ ко всем производствам НАБУ;

он будет иметь право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;

получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;

сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров — это будет решать только генпрокурор.

Ликвидация НАБУ и САП — как создавалось Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано как независимый правоохранительный орган для расследования коррупционных преступлений высокого уровня. Его образование стало частью антикоррупционных реформ после Революции достоинства 2014 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Фото: НАБУ

Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" был принят 14 октября 2014 года (№1698-VII). Деятельность началась 16 апреля 2015 года после назначения Артема Сытника первым директором. Сытника выбрали на открытом конкурсе с участием конкурсной комиссии с представителями общественности и международными экспертами из 186 кандидатов.

Функции НАБУ в Украине

НАБУ должно заниматься расследованием коррупционных преступлений, совершенных высокопоставленными чиновниками (взяточничество, злоупотребление властью, незаконное обогащение) и сотрудничать с Интерполом, Европолом и другими органами для расследования трансграничной коррупции. Также НАБУ является автономным от других правоохранительных структур и защищенным от политического влияния.

Ликвидация НАБУ и САП — как создавалась Специализированная антикоррупционная прокуратура

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) была создана в Украине как самостоятельное структурное подразделение Генеральной прокуратуры Украины с целью обеспечения эффективного расследования коррупционных преступлений высокого уровня. Процесс создания САП был тесно связан с требованиями международных партнеров Украины, в частности Европейского Союза, в рамках реформ для борьбы с коррупцией и выполнения условий для визовой либерализации.

Создание САП стало частью более широкой антикоррупционной реформы в Украине после Революции достоинства 2014 года. Одним из ключевых требований для введения безвизового режима с ЕС было создание независимых антикоррупционных институтов, таких как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП.

САП была создана приказом Генерального прокурора Украины Виктора Шокина от 22 сентября 2015 года на основании Закона Украины "О прокуратуре" (в редакции 2014 года) и изменений к нему, которые предусматривали создание специализированного органа для надзора за расследованиями НАБУ.

Процесс отбора первого руководителя САП был сложным, в конкурсе участвовали 282 кандидата, из которых в финальный этап были отобраны семь. 27 ноября 2015 года конкурсная комиссия определила двух финалистов, а 30 ноября 2015 года Назар Холодницкий был назначен первым руководителем САП.

В ЕС САП обвиняли в непрозрачности, что также вызывало беспокойство из-за возможных попыток политического влияния. САП была создана как независимая организация, чтобы избежать вмешательства в расследование коррупционных дел, хотя на практике независимость САП неоднократно ставилась под сомнение из-за законодательных инициатив или действий отдельных должностных лиц.

Функции САП в Украине

Специализированная антикоррупционная прокуратура выполняет ключевые функции, направленные на борьбу с коррупцией высокого уровня в Украине. Согласно законодательству, основными задачами САП являются: надзор за деятельностью НАБУ и координация антикоррупционных расследований: в частности, обеспечение взаимодействия с НАБУ и другими правоохранительными органами для эффективного расследования коррупционных преступлений, в частности касающихся чиновников, народных депутатов, министров и других лиц категории А.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Фото: Слово і діло

Разница между САП и НАБУ

НАБУ расследует коррупционные преступления, а САП руководит расследованиями, представляет дела в суде. НАБУ это независимый орган, деятельность которого контролирует парламент и НАПК. А САП — часть Офиса генпрокурора.

Прокуроры САП:

согласовывают подозрения, которые готовит НАБУ,

представляют дела в суде,

поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.

Кто финансирует САП и НАБУ

САП и НАБУ финансируются преимущественно из государственного бюджета Украины. Дополнительную техническую и материальную поддержку они получают от международных партнеров, таких как ЕС и США.

Например, ЕС оказывает техническую помощь через проекты, направленные на укрепление институциональной способности НАБУ и САП. Например, в рамках программы EUACI (Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине) предоставляются средства на обучение персонала, закупку оборудования и совершенствование процедур.

Через Агентство США по международному развитию (USAID) и другие программы НАБУ получало поддержку в виде оборудования, программного обеспечения для анализа данных и тренингов. Например, в 2015-2017 годах США профинансировали создание лаборатории для анализа доказательств по делам НАБУ.

Такие организации, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, опосредованно поддерживают антикоррупционные реформы в Украине, требуя от правительства обеспечения независимости и надлежащего финансирования НАБУ и САП как условия для предоставления макрофинансовой помощи.

Ликвидация НАБУ и САП — хронология событий, которые привели к принятию законопроекта 12414

В 2025 году САП и НАБУ активно занимались расследованием коррупционных дел. В частности, были открыты материалы дела организованной преступной группы, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать за границу и получать отсрочку от мобилизации.

Также было завершено следствие по делу завладения 146 млн грн в Укроборонпроме. Среди подозреваемых — бывшие должностные лица государственных предприятий и бенефициар частных компаний.

Кроме этого, НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению начальнику сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в вымогательстве 300 тысяч долларов.

И именно в 2025 году НАБУ и САП столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны других государственных структур, что вызвало серьезное беспокойство относительно их независимости.

21 июля 2025 года Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований начали масштабные обыски у 15 сотрудников НАБУ, мотивируя это участием отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. НАБУ заявило, что эти действия проводились без судебных постановлений, что воспринималось как попытка получить доступ к информации об активных расследованиях, негласных следственных действиях, запланированных обысках и списках агентов НАБУ. Также некоторым работникам НАБУ инкриминировали возможные связи с РФ.

Кроме этого СБУ и Офис генерального прокурора инициировали внеплановую проверку соблюдения государственной тайны САП, что также воспринималось как попытка давления на независимость органа.

НАБУ и САП публично выступили против законопроекта №12414, который, по их заявлению, может превратить руководителя САП на номинальную фигуру, а НАБУ — на подконтрольное подразделение Генеральной прокуратуры. Принятие этого законопроекта по их словам может разрушить антикоррупционную инфраструктуру Украины.

Напомним, Фокус подробно писал о том, что скрывает законопроект №12414 и чем это грозит деятельности САП и НАБУ.

А также о заявлениях СБУ относительно неофициального влияния российских агентов на НАБУ. Как утверждается, депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко мог влиять на работу ведомства, находясь за границей.