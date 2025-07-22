"Битва" НАБУ и СБУ: работника спецслужбы обвиняют в вымогательстве $300 тысяч

НАБУ отвечает на обыски у детективов: высокопоставленного чиновника СБУ обвиняют в вымогательстве крупной суммы по делу о переправке военнообязанных за границу.

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Материалы о требовании неправомерной выгоды открыты на начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Следствие считает, что чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов у лица, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанных за границу.

Отметим, что подозрение сотруднику СБУ вручили на фоне волны обысков у детективов бюро. СБУ расследует влияние России на деятельность ведомства.

За указанную сумму в СБУ якобы обещали скрыть часть дела, а в случае отказа угрожали более суровым уголовным преследованием.

"После получения части неправомерной выгоды на сумму $72 тысячи им было официально вручено подозрение", — заявили в ведомстве.

В СБУ на момент публикации новости не комментировали открытие производства НАБУ.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело в отношении работника НАБУ Виктора Гусарова, его подозревают в государственной измене. Ему присудили безальтернативный арест на 60 дней.

Верховная Рада тем временем планирует принять законопроект №12414, который существенно ограничит полномочия НАБУ.