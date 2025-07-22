"Битва" НАБУ і СБУ: працівника спецслужби звинувачують у вимаганні $300 тисяч

НАБУ відповідає на обшуки у детективів: високопосадовця СБУ звинувачують у вимаганні великої суми у справі про переправлення військовозобов'язаних за кордон.

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Матеріали про вимагання неправомірної вигоди відкрито на начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб. Про це повідомила пресслужба антикорупційного відомства.

Слідство вважає, що чиновник СБУ разом зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів у особи, підозрюваної в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.

Зазначимо, що підозру співробітнику СБУ вручили на тлі хвилі обшуків у детективів бюро. СБУ розслідує вплив Росії на діяльність відомства.

За вказану суму в СБУ нібито обіцяли приховати частину справи, а в разі відмови погрожували більш суворим кримінальним переслідуванням.

"Після отримання частини неправомірної вигоди на суму $72 тисячі їм було офіційно вручено підозру", — заявили у відомстві.

У СБУ на момент публікації новини не коментували відкриття провадження НАБУ.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва розглядає справу щодо працівника НАБУ Віктора Гусарова, його підозрюють у державній зраді. Йому присудили безальтернативний арешт на 60 днів.

Верховна Рада тим часом планує ухвалити законопроєкт №12414, який суттєво обмежить повноваження НАБУ.