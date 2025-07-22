Обыски в НАБУ и САП: у родственников экс-нардепа нашли секретные документы (фото)

Во время обыска в доме родственников экс-нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко Служба безопасности Украины обнаружила документы с грифом "секретно", касающиеся работы НАБУ. Материалы содержали досье детективов и результаты слежки за подозреваемыми в коррупции.

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В ходе обысков, проведенных сотрудниками СБУ по месту жительства родственников бывшего народного депутата запрещенной политической силы ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в госизмене, были обнаружены документы с ограниченным доступом, принадлежащие Национальному антикоррупционному бюро, сообщила СБУ.

Речь идет о материалах негласного наблюдения за фигурантами уголовных дел НАБУ, а также десятки личных анкет, поданных кандидатами на должности детективов Бюро. По данным следствия, в перечне выявленных досье фигурировали персональные карточки, в частности на действующего чиновника — руководителя одного из межрегиональных управлений Руслана Магамедрасулова.

В перечне обнаруженных досье фигурировали персональные карточки

Следователи указывают, что Магамедрасулов, вероятно, поддерживал контакты с представителями российских спецслужб и помогал своему отцу вести торговлю с Россией в обход украинского законодательства. Кроме него, среди анкет была и карточка экс-детектива Тимура Аршавина, который, по версии следствия, в 2024 году покинул территорию Украины, минуя официальные пункты пропуска, и не возвращался.

Ранее Федору Христенко было объявлено подозрение в государственной измене и злоупотреблении влиянием. По версии СБУ, его завербовала ФСБ еще во времена президентства Виктора Януковича. Христенко якобы имел контакты с представителями спецслужб РФ, в том числе с Юрием Иванющенко, известным как "Юра Енакиевский", а также поддерживал связь с погибшим в Москве Арменом Саркисяном, известным по прозвищу "Армен Горловский".

Следователи установили, что Христенко имел тесные связи с должностными лицами НАБУ. В частности, речь идет о руководителе межрегионального управления Руслане Магамедрасулове, который, по сообщению СБУ, уже задержан по подозрению в связях со страной-агрессором.

Кроме этого, в материалах дела упоминается другая фигура — руководитель подразделения НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко, вероятно, учился в одном университете в Донецке. Следствие рассматривает версию, что именно через подчиненных Скомарова состоялся побег за границу бизнес-партнера Игоря Коломойского — Геннадия Боголюбова. По данным СБУ, организацию этой "эвакуации" координировал Христенко.

Служба безопасности отмечает, что принимает все необходимые меры для идентификации и нейтрализации возможных агентурных проникновений российских спецслужб в ключевые государственные органы, в частности в антикоррупционные структуры.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что накануне Христенко заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых государственная измена, совершенная в сговоре группой лиц в условиях военного положения, и злоупотребление влиянием.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Обыски СБУ в НАБУ — детали

Реакции НАБУ на обыски СБУ сначала публиковались на портале учреждения, затем — на странице Facebook.

Днем 21 июля НАБУ опубликовало первые объяснения относительно массовых обысков СБУ, о которых стало известно утром 21 июля. Около 11 часов на портале учреждения появилось заявление о том, что с обыском пришли до 70 человек. Среди прочего, речь шла об участии в ДТП, подозрениях о сотрудничестве с РФ, нарушении доступа к государственной тайне. Отмечалось, что действия СБУ могут "сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования".

"НАБУ проводит внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий, в том числе применение силы к сотруднику", — говорилось в заявлении бюро.

Еще одно заявление бюро касается информации о расследовании ДТП, к которым причастны работники НАБУ. Ведомство заявило, что речь идет об инцидентах, которые произошли два-четыре года назад. Работники не уклонялись от ответственности, помогали пострадавшим, не прикрывались должностями, поэтому не ясно, отмечается в заявлении пресс-службы.

Отметим, Фокус писал о массовых обысках СБУ в НАБУ, о которых стало известно утром 21 июля. Служба безопасности заявила о задержании сотрудника бюро — детектива Руслана Магамедрасулова. Согласно данным следствия, его отец якобы продолжает бизнес с РФ, а сам фигурант контактировал с нардепом запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Позже служба сообщила о задержании "крота" ФСБ, который 60 раз продавал куратору персональные данные.

Напоминаем, днем 21 июля ГБР сообщила о вручении подозрения трем работникам НАБУ из-за ДТП, которые произошли в 2021 и 2023 годах.

21 июля Фокус сообщал, что НАБУ не предъявили доказательства о "кроте" ФСБ.