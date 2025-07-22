Обшуки у НАБУ та САП: у родичів екснардепа знайшли секретні документи (фото)

Під час обшуку в помешканні родичів екснардепа від ОПЗЖ Федора Христенка Служба безпеки України виявила документи з грифом "секретно", що стосуються роботи НАБУ. Матеріали містили досьє детективів і результати стеження за підозрюваними у корупції.

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У ході обшуків, проведених співробітниками СБУ за місцем проживання родичів колишнього народного депутата забороненої політичної сили ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у держзраді, було виявлено документи з обмеженим доступом, що належать Національному антикорупційному бюро, повідомила СБУ.

Йдеться про матеріали негласного спостереження за фігурантами кримінальних справ НАБУ, а також десятки особових анкет, поданих кандидатами на посади детективів Бюро. За даними слідства, у переліку виявлених досьє фігурували персональні картки, зокрема на чинного посадовця – керівника одного з міжрегіональних управлінь Руслана Магамедрасулова.

У переліку виявлених досьє фігурували персональні картки

Слідчі вказують, що Магамедрасулов, ймовірно, підтримував контакти з представниками російських спецслужб і допомагав своєму батькові вести торгівлю з Росією в обхід українського законодавства. Окрім нього, серед анкет була і картка ексдетектива Тимура Аршавіна, який, за версією слідства, у 2024 році залишив територію України, минаючи офіційні пункти пропуску, й не повертався.

Раніше Федору Христенку було оголошено підозру у державній зраді та зловживанні впливом. За версією СБУ, його завербувала ФСБ ще в часи президентства Віктора Януковича. Христенко нібито мав контакти з представниками спецслужб РФ, у тому числі з Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакіївський", а також підтримував зв'язок із загиблим в Москві Арменом Саркісяном, відомим за прізвиськом "Армен Горлівський".

Слідчі встановили, що Христенко мав тісні зв’язки з посадовцями НАБУ. Зокрема, йдеться про керівника міжрегіонального управління Руслана Магамедрасулова, якого, за повідомленням СБУ, вже затримано за підозрою у зв’язках з країною-агресором.

Окрім цього, в матеріалах справи згадується інша фігура – керівник підрозділу НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко, ймовірно, навчався в одному університеті в Донецьку. Слідство розглядає версію, що саме через підлеглих Скомарова відбулася втеча за кордон бізнес-партнера Ігоря Коломойського – Геннадія Боголюбова. За даними СБУ, організацію цієї "евакуації" координував Христенко.

Служба безпеки наголошує, що вживає всіх необхідних заходів для ідентифікації та нейтралізації можливих агентурних проникнень російських спецслужб у ключові державні органи, зокрема в антикорупційні структури.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що напередодні Христенку заочно повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких державна зрада, вчинена у змові групою осіб в умовах воєнного стану, та зловживання впливом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Обшуки СБУ в НАБУ — деталі

Реакції НАБУ на обшуки СБУ спершу публікувались на порталі установи, потім – на сторінці Facebook.

Вдень 21 липня НАБУ опублікувало перші пояснення щодо масових обшуків СБУ, про які стало відомо зранку 21 липня. Близько 11 год на порталі установи з'явилась заява про те, що з обшуком завітали до 70 осіб. Серед іншого, ішлося про участь у ДТП, підозри про співпрацю з РФ, порушення доступу до державної таємниці. Наголошувалось, що дії СБУ можуть "зірвати слідчі дії та триваючі розслідування".

"НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника", — йшлося у заяві бюро.

Ще одна заява бюро стосується інформації про розслідування щодо ДТП, до яких причетні працівники НАБУ. Відомство заявило, що ідеться про інциденти, які відбулись два-чотири роки тому. Працівники не ухилялись від відповідальності, допомагали постраждалим, не прикривались посадами, тому не ясно, наголошується у заяві пресслужби.

Зазначимо, Фокус писав про масові обшуки СБУ в НАБУ, про які стало відомо зранку 21 липня. Служба безпеки заявила про затримання працівника бюро — детектива Руслана Магамедрасулова. Згідно з даними слідства, його батько начебто продовжує бізнес з РФ, а сам фігурант контактував з нардепом забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Пізніше служба повідомила про затримання "крота" ФСБ, який 60 разів продавав куратору персональні дані.

Нагадуємо, вдень 21 липня ДБР повідомила про вручення підозри трьом працівникам НАБУ через ДТП, які стались у 2021 та 2023 роках.

21 липня Фокус повідомляв, що НАБУ не пред'явили докази про "крота" ФСБ.