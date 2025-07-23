Битва за НАБУ и САП: в Раде предлагают отменить "позорный" закон №12414

Новый документ, разработанный минувшей ночью, уже был отправлен на подпись народным депутатам.

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Он предусматривает восстановление институционной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антиркоррупционной прокуратуры, сообщила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун на своей странице в Facebook.

"Вчера мы видели, что президент то подписывал законопроект №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП, то отозвал свою подпись. Но, в конце концов, несмотря на наши попытки убедить президиум в зале и массовые протесты по всей стране, — закон подписали. Единственный быстрый способ откатить ситуацию — это принять новый законопроект, отменяющий все позорные изменения №12414", – пишет Совсун.

Фото: Скриншот

По ее словам, за ночь ее команда его подготовила, а уже сегодня утром он отправлен на подпись другим депутатам.

На Х Совсун была более лаконична и резка:

"Подала на регистрацию законопроект, чтобы отменить все, что вчера наголосовали по НАБУ и САП. Если можно за день написать закон, который что-то ломает, то за ночь можно написать закон, который все восстанавливает. Шансов немного. Но не подать его нельзя. Далее – общественное давление. Без него ничего не будет. Посмотрим, сколько депутатов подпишет".

Фото: Скриншот

Напомним, законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О прокуратуре" по восстановлению институционной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях" предусматривает, что генеральный прокурор получает право изымать любое производство НАБУ и передавать его другим правоохранительным органам. Также генпрокурор может давать обязательные письменные указания детективам НАБУ. Руководитель САП теряет право самостоятельно входить в группы прокуроров, а все решения САП и НАБУ должны согласовываться с генеральным прокурором.

Президент Владимир Зеленский не с первого раза, но все же подписал законопроект, а в Киеве, Львове, Днепре и других городах тысячи людей вышли на протест против ликвидации независимости НАБУ и САП.

В вечернем обращении Зеленский, комментируя подписание законопроекта №12414, заявил, что антикоррупционная инфраструктура будет продолжать работу, "только без российских влияний".

Тем временем это решение возмутило западных партнеров, которые уже предупредил Банковую о подрыве инвестиций в оборону Украины, а конгрессвумен Тейлор Грин призвала украинцев свергнуть Зеленского из-за закона о НАБУ.

Ранее Фокус писал, как история с НАБУ показала цену правды в Украине.