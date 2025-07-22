Украина Массовые обыски в НАБУ
"Ликвидация" НАБУ и САП: в Киеве и Львове массовые протесты из-за решения Рады (фото, видео)
В Киеве и Львове появились толпы украинцев, которые протестуют против попытки власти ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро. Люди держат таблички с надписями о том, что кроме русских, украинцев убивает коррупция.
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Первые кадры с протестов появились около 18 часов 22 июля. Ориентировочное количество людей, которые собираются в центре Киева, — около нескольких сотен, написало медиа "Радио Свобода". Также есть кадры из Львова. Граждане собираются на центральной площади под памятником Шевченко. В руках у митингующих — самодельные плакаты, украинские флаги. Правоохранителей на фото и видео пока не заметно.
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