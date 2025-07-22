"Ліквідація" НАБУ та САП: у Києві та Львові масові протести через рішення Ради (фото, відео)

У Києві та Львові з'явились натовпи українців, які протестують проти спроби влади ліквідувати Національне антикорупційне бюро. Люди тримають таблички з надписами про те, що крім росіян, українців убиває корупція.

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Перші кадри з протестів з'явились близько 18 год 22 липня. Орієнтовна кількість людей, які збираються у центрі Києва, — близько кількох сотень, написало медіа "Радіо Свобода". Також є кадри зі Львова. Громадяни збираються на центральній площі під пам'ятником Шевченку. В руках у мітингувальників — саморобні плакати, українські прапори. Правоохоронців на фото та відео поки не помітно.

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