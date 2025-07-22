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Україна Масові обшуки у НАБУ

"Ліквідація" НАБУ та САП: у Києві та Львові масові протести через рішення Ради (фото, відео)

Після голосування щодо НАБУ люди почали збиратись на мітинги проти спроби влади ліквідувати антикорупційні органи
Українці зібрались на протести про спроби ліквідації НАБУ | Фото: Радіо Свобода

У Києві та Львові з'явились натовпи українців, які протестують проти спроби влади ліквідувати Національне антикорупційне бюро. Люди тримають таблички з надписами про те, що крім росіян, українців убиває корупція.

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Перші кадри з протестів з'явились близько 18 год 22 липня. Орієнтовна кількість людей, які збираються у центрі Києва, — близько кількох сотень, написало медіа "Радіо Свобода". Також є кадри зі Львова. Громадяни збираються на центральній площі під пам'ятником Шевченку. В руках у мітингувальників — саморобні плакати, українські прапори. Правоохоронців на фото та відео поки не помітно.

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