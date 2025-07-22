"Ліквідація" НАБУ та САП: хто з нардепів підтримав законопроєкт №12414

Так, за даними аналітиків руху "Чесно", законопроєкт № 12414 очікувано підтримали депутати, які належать до фракцій "Слуга народу". Але також "за" проголосували Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв і Ніна Южаніна з "Європейської солідарності" і Таміла Ташева з фракції "Голос".

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Аналітики руху оприлюднили список із іменами народних депутатів, які підтримали законопроєкт № 12414, що фактично обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Список опублікований на Facebook-сторінці руху "Чесно".

"Народні депутати у вівторок, 22 липня, підтримали закон №12414, що фактично знищує незалежності САП та НАБУ. "За" проголосували 263 обранці. Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9). Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один — "Голосу", і ще п'ять — позафракційні і серед них спікер Руслан Стефанчук і Мар'яна Безугла, яка вже опублікувала пост, в якому заявила, що має за честь бути у списку.

Пост Мар'яни Безуглої Фото: Скріншот

"Генпрокурор готовий здійснити нагляд, то дайте йому здійснити. Мало того, прокуратурі треба повертати можливості нагляду, які були вилучені на вимогу різних громадських організацій. Треба розділяти оперативну діяльність і орган слідства. Треба впорядковувати підслідність. Врешті скоротити суди, зайнятись і Вищим антикорупційним судом, який незрозуміло чим займається. Чекаю на зміни", — написала також Безугла, пояснюючи, чому віддала свій голос "за".

Перелік депутатів, які підтримали законопроєкт № 12414 Фото: Рух ЧЕСНО

Перелік депутатів, які підтримали законопроєкт № 12414 Фото: Рух ЧЕСНО

Що відомо про законопроєкт № 12414

Законопроєкт №12414 передбачає зміни до КПК щодо особливостей досудового розслідування справ, пов'язаних зі зникненням людини безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Та раптом в нього додали правки, що фактично скасовують незалежність НАБУ та САП.

Цей законопроєкт, серед іншого, передбачає таке:

генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

Нагадаємо, напередодні голосування за законопроєкт в працівників НАБУ та САП відбувалися обшуки — станом на ранок повідомлялося про щонайменше 70 обшуків.

Крім того, Фокус докладно писав про те, чим займались НАБУ та САП, як вони були створені та як фінансувались.