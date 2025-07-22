"Ликвидация" НАБУ и САП: кто из нардепов поддержал законопроект №12414

Так, по данным аналитиков движения "Честно", законопроект № 12414 ожидаемо поддержали депутаты, которые принадлежат к фракциям "Слуга народа". Но также "за" проголосовали Сергей Алексеев, Мустафа Джемилев и Нина Южанина из "Европейской солидарности" и Тамила Ташева из фракции "Голос".

Related video

Аналитики движения обнародовали список с именами народных депутатов, которые поддержали законопроект № 12414, фактически ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Список опубликован на Facebook-странице движения "Честно".

"Народные депутаты во вторник, 22 июля, поддержали закон №12414, который фактически уничтожает независимость САП и НАБУ. "За" проголосовали 263 избранника. Больше всего голосов "за" дали фракция "Слуги народа" (185), также их поддержали большинство депутатов из "ПЗЖМ" (18), "Доверия" (17), "Батькивщины" (15), "За будущее" (10) и "Восстановление Украины" (9). Кроме того, три голоса "за" дала "Европейская солидарность", один — "Голосу", и еще пять — внефракционные и среди них спикер Руслан Стефанчук и Марьяна Безуглая, которая уже опубликовала пост, в котором заявила, что имеет честь быть в списке.

Пост Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

"Генпрокурор готов осуществить надзор, то дайте ему осуществить. Мало того, прокуратуре надо возвращать возможности надзора, которые были изъяты по требованию различных общественных организаций. Надо разделять оперативную деятельность и орган следствия. Надо упорядочивать подследственность. Наконец сократить суды, заняться и Высшим антикоррупционным судом, который непонятно чем занимается. Жду изменений", — написала также Безуглая, объясняя, почему отдала свой голос "за".

Перечень депутатов, которые поддержали законопроект № 12414 Фото: Рух ЧЕСНО

Перечень депутатов, которые поддержали законопроект № 12414 Фото: Рух ЧЕСНО

Что известно о законопроекте № 12414

Законопроект №12414 предусматривает изменения в УПК относительно особенностей досудебного расследования дел, связанных с исчезновением человека без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения. И вдруг в него добавили правки, фактически отменяющие независимость НАБУ и САП.

Этот законопроект, среди прочего, предусматривает следующее:

генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае их невыполнения менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только генпрокурор.

Напомним, накануне голосования за законопроект у работников НАБУ и САП проходили обыски — по состоянию на утро сообщалось о по меньшей мере 70 обысках.

Кроме того, Фокус подробно писал о том, чем занимались НАБУ и САП, как они были созданы и как финансировались.