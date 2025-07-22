В ЕС и G7 серьезно обеспокоены: как отреагировал мир на "ликвидацию" НАБУ и САП в Украине

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, вокруг которого развернулся масштабный скандал. В Transparency International заявляют о прямой угрозе независимости антикоррупционного органа, а на Западе выражают обеспокоенность и напоминают об условиях вступления в Евросоюз.

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Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что в ЕС обеспокоены последними событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине. Об этом со ссылкой на представительство Евросоюза 22 июля сообщили в NV.

Мерсье подчеркнул, что НАБУ и САП имеют решающее значение для украинских реформ и должны работать независимо, чтобы вести борьбу с коррупцией и иметь доверие от людей. Он напомнил, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии прогресса в прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Кроме того, чтобы вступить в Евросоюз, государство должно быть способно эффективно бороться с коррупцией и обеспечивать институциональную устойчивость.

"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в отстаивании верховенства права", — заверил представитель Еврокомиссии.

Украинское представительство антикоррупционного надзорного органа Transparency International заявило, что законопроект №12414 может "разрушить ключевые гарантии независимости" НАБУ и САП. Там напомнили, что НАБУ — это один из главных антикоррупционных органов в Украине, созданный при поддержке международных партнеров как защищенная от политического влияния институция.

Впоследствии в Transparency International подчеркнули, что ВР своим решением лишает общество "одного из главных достижений со времен Революции Достоинства" и подрывает доверие партнеров. Пресс-служба отмечала, что единственная возможность "исправить ситуацию" — это вето от президента Владимира Зеленского, иначе он "разделит ответственность с Верховной Радой за уничтожение антикоррупционной инфраструктуры".

В заявлении Группы послов G7 в Украине, опубликованном в Х, говорится, что "Большая семерка" внимательно следит за событиями вокруг НАБУ, в частности расследование по делам против нескольких работников бюро. Отмечалось, что послы встретились с представителями НАБУ, имеют "серьезные опасения" и стремятся обсудить это с руководством правительства.

"Мы все имеем общее обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление, и мы ценим наши партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией", — добавили в публикации.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что страна достигла "огромного прогресса" в реформах, особенно в условиях войны. Однако сейчас, по ее словам, "как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом".

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк объяснял, что согласно законопроекту №12414 САП переходит в подчинение генерального прокурора Украины. Кроме того, предполагается, что генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ и сможет передавать любые производства.

Верховная Рада несмотря на критику одобрила во втором чтении законопроект №12414, "за" было отдано 263 голосов. Несогласные депутаты блокировали трибуну в знак протеста.