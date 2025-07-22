В ЄС і G7 серйозно занепокоєні: як відреагував світ на "ліквідацію" НАБУ і САП в Україні

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, навколо якого розгорнувся масштабний скандал. У Transparency International заявляють про пряму загрозу незалежності антикорупційного органу, а на Заході висловлюють стурбованість і нагадують про умови вступу в Євросоюз.

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Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що в ЄС занепокоєні останніми подіями навколо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це з посиланням на представництво Євросоюзу 22 липня повідомили у NV.

Мерсьє наголосив, що НАБУ та САП мають вирішальне значення для українських реформ і мають працювати незалежно, щоб вести боротьбу з корупцією й мати довіру від людей. Він нагадав, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу за умови прогресу у прозорості, судової реформи та демократичного врядування. Окрім того, щоб вступити у Євросоюз, держава має бути здатною ефективно боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість.

"ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у відстоюванні верховенства права", — запевнив речник Єврокомісії.

Українське представництво антикорупційного наглядового органу Transparency International заявило, що законопроєкт №12414 може "зруйнувати ключові гарантії незалежності" НАБУ і САП. Там нагадали, що НАБУ — це один головних антикорупційних органів в Україні, створений за підтримки міжнародних партнерів як захищена від політичного впливу інституція.

Згодом у Transparency International підкреслили, що ВР своїм рішенням позбавляє суспільство "одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності" та підриває довіру партнерів. Пресслужба зазначала, що єдина можливість "виправити ситуацію" — це вето від президента Володимира Зеленського, інакше він "розділить відповідальність з Верховною Радою за знищення антикорупційної інфраструктури".

У заяві Групи послів G7 в Україні, опублікованій у Х, йдеться, що "Велика сімка" уважно стежить за подіями навколо НАБУ, зокрема розслідування у справах проти кількох працівників бюро. Зазначалось, що посли зустрілись з представниками НАБУ, мають "серйозні занепокоєння" і прагнуть обговорити це з керівництвом уряду.

"Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією", — додали у публікації.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що країна досягла "величезного прогресу" в реформах, особливо в умовах війни. Однак зараз, з її слів, "як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом".

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк пояснював, що відповідно до законопроєкту №12414 САП переходить у підпорядкування генерального прокурора України. Окрім того, передбачається, що генпрокурор визначатиме, який прокурор стежитиме за розслідуваннями НАБУ й зможе передавати будь-які провадження.

Верховна Рада попри критику схвалила в другому читанні законопроєкт №12414, "за" було віддано 263 голосів. Незгодні депутати блокували трибуну на знак протесту.