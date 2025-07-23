"НАБУ и САП будут работать": Зеленский прокомментировал принятие законопроекта №12414 (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие скандального законопроекта №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. По его словам, антикоррупционная инфраструктура будет продолжать работу, "только без российских влияний".

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Зеленский провел разговор с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко и председателем Службы безопасности Украины Василием Малюком, отметив, что есть "разные вызовы". Об этом глава государства рассказал во время своего традиционного обращения.

По словам Владимира Зеленского, антикоррупционная система в Украине будет работать и в дальнейшем, однако без российских влияний.

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше", — заявил лидер Украины.

При этом он уточнил, что НАБУ и САП продолжат свою работу, а Генеральный прокурор Руслан Кравченко настроен на то, чтобы в Украине была обеспечена "неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона". По его словам, "это то, что нужно Украине".

Также в своем обращении украинский президент вспомнил о чиновниках, которые сбежали из Украины и годами живут за границей.

"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей — в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, нет объяснений тому, что уголовные дела на миллиарды "висят годами", а также тому, что россияне до сих пор имеют возможность получать важную для них информацию.

"Важно, чтобы без россиян. Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело", — подчеркнул украинский лидер.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский подписал закон № 4555-ІХ, который определяет особенности работы НАБУ и САП и предоставляет отдельные полномочия Офису генерального прокурора. Документ среди прочего предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые касаются расследований уголовных преступлений, связанных с исчезновением без вести лиц при особых обстоятельствах в условиях действия военного положения в стране.

Напомним, ранее Василий Малюк и Руслан Кравченко прокомментировать принятие скандального законопроекта №12414, заявив, что "никто никого не ликвидировал".

Также 22 июля в Днепре, Тернополе, Одессе, Киеве и Львове прокатились массовые протесты против принятия скандального законопроекта №12414.