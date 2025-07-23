"Никто никого не ликвидировал": Малюк и Кравченко прокомментировали законопроект №12414 (видео)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировали скандальный законопроект №12414, после новостей о котором в украинских городах прокатилась волна протестов. Глава СБУ заявил, что это "просто возвращение к Конституции", а Кравченко может подбросить НАБУ и САП "какие-то новые идеи".

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По его словам, в Верховной Раде Украины поддержали законопроект для определенного "контроля" и "недопущения того, чтобы вдруг ультимативно орган превратился в какого-то монстра". Такие заявления от чиновников прозвучали во время совместного брифинга, передает издание "УНИАН".

Малюк отметил, что мы живем в правовом государстве, поэтому основным законом в Украине является Конституция. При этом глава СБУ посоветовал журналистам обращаться с вопросами по законопроекту к самим народным депутатам.

"Я не депутат и не законотворец. То, что они голосовали, то это вопрос к нардепам и лучше спросить у них — это будет логично и они дадут какие-то детали", — отметил чиновник.

Малюк утверждает, что САП и НАБУ не ликвидированы, а принятие законопроекта №12414 — это просто "возвращение к Конституции". Также чиновник пояснил, что они и в дальнейшем будут независимыми, однако в Украине есть генеральный прокурор, который, согласно Конституции, один.

"Не может быть какого-то дубляжа и тавтологии в этом вопросе. Я думаю, что именно этим руководствовались наши законодатели", — отметил Малюк.

По его словам, законопроект №12414 поддержали ради "усиления какого-то", а также "балансов противовесов" и "контроля". Сам Кравченко, по мнению главы СБУ, "может подбросить какие-то новые идеи" САП и НАБУ, обладая опытом обвинения Януковича.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ответил журналистам, что эти органы ему не подчиняются.

"НАБУ точно не подчиняется. Что касается САП, то, в связи с изменениями, мы одна система. САП, согласно закону Украины "О прокуратуре", как был, так и остается в статусе департамента", — подчеркнул чиновник.

По его словам, институты будут помогать друг другу.

Кирилл Буданов также отреагировал на законопроект №12414

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов также отреагировал на новость о законопроекте №12414. Он призвал к проявлению мудрости и подчеркнул, что "нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия".

В НАБУ не комментировали на момент публикации новость о том, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414. Зато в учреждении выразили благодарность гражданам, которые присоединились к протестам по всей Украине.

"Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашей институции. И сделаем все, чтобы ее оправдать", — заявили в ведомстве.

Напомним, вечером 22 июля президент Украины подписал законопроект №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП.

Также 22 июля во Львове, Днепре, Тернополе и Одессе прокатились протесты из-за законопроекта №12414.