"Ніхто нікого не ліквідовував": Малюк та Кравченко прокоментували законопроєкт №12414 (відео)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментували скандальний законопроєкт №12414, після новин про який в українських містах прокотилася хвиля протестів. Очільник СБУ заявив, що це "просто повернення до Конституції", а Кравченко може підкинути НАБУ та САП "якісь нові ідеї".

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За його словами, у Верховній раді України підтримали законопроєкт задля певного "контролю" та "недопущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився в якогось монстра". Такі заяви від посадовців пролунали під час спільного брифінгу, передає видання "УНІАН".

Малюк наголосив, що ми живемо у правовій державі, відтак основним законом в Україні є Конституція. При цьому голова СБУ порадив журналістам звертатися із питаннями щодо законопроєкту до самих народних депутатів.

"Я не депутат і не законотворець. Те, що вони голосували, то це питання до нардепів і краще запитати у них — це буде логічно і вони дадуть якісь деталі", — зазначив посадовець.

Малюк стверджує, що САП та НАБУ не ліквідовані, а ухвалення законопроєкту №12414 — це просто "повернення до Конституції". Також посадовець пояснив, що вони й надалі будуть незалежними, однак в Україні є генеральний прокурор, який, відповідно до Конституції, один.

"Не може бути якогось дубляжа і тавтології в цьому питанні. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці", — зазначив Малюк.

За його словами, законопроєкт №12414 підтримали заради "посилення якогось", а також "балансів противаг" та "контролю". Сам Кравченко, на думку голови СБУ, "може підкинути якісь нові ідеї" САП та НАБУ, володіючи досвідом обвинувачення Януковича.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відповів журналістам, що ці органи йому не підпорядковуються.

"НАБУ точно не підпорядковується. Щодо САП, то, у зв’язку зі змінами, ми одна система. САП, відповідно до закону України "Про прокуратуру", як був, так і залишається в статусі департаменту", — наголосив посадовець.

За його словами, інституції будуть допомагати одне одному.

Кирило Буданов також відреагував на законопроєкт №12414

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов також відреагував на новину про законопроєкт №12414. Він закликав до проявлення мудрості та наголосив, що "нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності".

У НАБУ не коментували на момент публікації новину про те, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414. Натомість в установі висловили вдячність громадянам, які долучилися до протестів по всій Україні.

"Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, ввечері 22 липня президент України підписав законопроєкт №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП.

Також 22 липня у Львові, Дніпрі, Тернополі та Одесі прокотилися протести через законопроєкт №12414.