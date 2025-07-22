Дніпро, Тернопіль і Одеса приєднуються: в Україні тривають протести через законопроєкт №12414

Щонайменше мешканці п'ятьох обласних центрів України протестують через законопроєкт №12414, ухвалений Верховною Радою. Тим часом парламентський сайт, на якому очікувалось рішення президента щодо скандального документу, закрився на технічні роботи.

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Нині протести тривають. Зокрема у Дніпрі люди зібрались попри те, що у місті розпочався рясний дощ. Про це повідомляють у місцевих пабліках. Фокус зібрав, що відомо.

Протести в Україні через законопроєкт №12414

У Дніпрі одна з учасниць протесту Анна наголосила, що не підтримує ухвалення цього законопроєкту: "Це напряму впливає на те, що корупція в країні буде, найімовірніше, процвітати, це не окей. Вони не будуть незалежними, вони будуть підпорядковані генпрокурору, наскільки я знаю".

Львів’яни зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Співорганізаторка акції Юстина Мойсеєв розповіла, що спершу на акцію зареєструвалися 30 людей, але згодом ця очікувана кількість учасників зросла: сподіваються зібрати до сотні.

На акції люди вигукували такі гасла — "Руки геть від НАБУ", "Змінимось або помремо", "Корупція — смерть майбутнього".

"Треба завжди пам'ятати, що український народ насамперед тримається разом тому, що ми хочемо перемоги, спокою і рухатися в ЄС. І лише тому український народ все це терпить і не хоче нічого робити зайвого. Але, схоже, влада трішечки забуває, що лише тому ми терплячі. Ми хочемо це їм трішечки нагадати", — сказав один з учасників львівського мітингу Роман Шмідт.

На подібну акцію протесту також зібралися в Одесі. Президента Володимира Зеленського закликають не підписувати законопроєкт та скандують "Захистимо демократичні інституції".

У Тернополі протестувальники зібрались біля обласної ради в центрі міста та виступають проти нового закону, який ухвалила Верховна Рада.

"Ми вимагаємо, щоб цей законопроєкт не допустили і президент наклав вето. Ми не хочемо повернутися у 2013 рік. Антикорупційні органи повинні працювати, і їх діяльність не можна обмежувати, тим паче під час війни", – пояснила одна із учасниць протесту.

Тим часом сайт Верховної Ради, на якому очікувалось рішення президента щодо законопроєкту №12414, закрився на технічні роботи.

Сайт Верховної Ради "пішов" на технічні роботи.

Нагадаємо, у Києві небайдужі зібралися на акцію протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ та САП. Люди вийшли з плакатами "Народний гнів страшніше НАБУ і САП" та "Гроші не люблять тишу" до театру ім. Івана Франка.

Раніше військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський закликав небайдужих збиратися на акцію в Києві "та відстоювати те, що ми будували за останнє десятиліття".

Що передувало акціям протесту

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 передбачає зміни до КПК щодо особливостей досудового розслідування справ, пов’язаних зі зникненням людини безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Але туди додали правки, які позбавляють незалежності САП та НАБУ і повністю підпорядковують їх Офісу генерального прокурора.

Фокус детально описував, в чому суть законопроекту №12414, який, серед іншого, передбачає, що генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору.

Також був оприлюднений список депутатів Верховної Ради, які голосували за законопроєкт. Серед них опинились три нардепи з "Європейської солідарності" та нині позафракційна Мар'яна Безугла.