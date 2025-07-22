Днепр, Тернополь и Одесса присоединяются: в Украине продолжаются протесты из-за законопроекта №12414

По меньшей мере жители пяти областных центров Украины протестуют из-за законопроекта №12414, принятого Верховной Радой. Тем временем парламентский сайт, на котором ожидалось решение президента по скандальному документу, закрылся на технические работы.

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Сейчас протесты продолжаются. В частности в Днепре люди собрались несмотря на то, что в городе начался обильный дождь. Об этом сообщают в местных пабликах. Фокус собрал, что известно.

Протесты в Украине из-за законопроекта №12414

В Днепре одна из участниц протеста Анна отметила, что не поддерживает принятие этого законопроекта: "Это напрямую влияет на то, что коррупция в стране будет, скорее всего, процветать, это не окей. Они не будут независимыми, они будут подчинены генпрокурору, насколько я знаю".

Львовяне собрались возле памятника Тарасу Шевченко. Соорганизатор акции Юстина Моисеев рассказала, что сначала на акцию зарегистрировались 30 человек, но впоследствии это ожидаемое количество участников возросло: надеются собрать до сотни.

На акции люди выкрикивали такие лозунги — "Руки прочь от НАБУ", "Изменимся или умрем", "Коррупция — смерть будущего".

"Надо всегда помнить, что украинский народ прежде всего держится вместе потому, что мы хотим победы, спокойствия и двигаться в ЕС. И только поэтому украинский народ все это терпит и не хочет ничего делать лишнего. Но, похоже, власть немного забывает, что только поэтому мы терпеливы. Мы хотим это им немного напомнить", — сказал один из участников львовского митинга Роман Шмидт.

На подобную акцию протеста также собрались в Одессе. Президента Владимира Зеленского призывают не подписывать законопроект и скандируют "Защитим демократические институты".

В Тернополе протестующие собрались возле областного совета в центре города и выступают против нового закона, который приняла Верховная Рада.

"Мы требуем, чтобы этот законопроект не допустили и президент наложил вето. Мы не хотим вернуться в 2013 год. Антикоррупционные органы должны работать, и их деятельность нельзя ограничивать, тем более во время войны", — пояснила одна из участниц протеста.

Тем временем сайт Верховной Рады, на котором ожидалось решение президента по законопроекту №12414, закрылся на технические работы.

Сайт Верховной Рады "ушел" на технические работы.

Напомним, в Киеве неравнодушные собрались на акцию протеста после принятия законопроекта по НАБУ и САП. Люди вышли с плакатами "Народный гнев страшнее НАБУ и САП" и "Деньги не любят тишину" к театру им.

Ранее военнослужащий из медслужбы "Ульф" Дмитрий Козятинский призвал неравнодушных собираться на акцию в Киеве "и отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие".

Что предшествовало акциям протеста

Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 предусматривает изменения в УПК относительно особенностей досудебного расследования дел, связанных с исчезновением человека без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

Но туда добавили правки, которые лишают независимости САП и НАБУ и полностью подчиняют их Офису генерального прокурора.

Фокус подробно описывал, в чем суть законопроекта №12414, который, среди прочего, предусматривает, что генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору.

Также был обнародован список депутатов Верховной Рады, которые голосовали за законопроект. Среди них оказались три нардепа из "Европейской солидарности" и ныне внефракционная Марьяна Безуглая.