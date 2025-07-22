Зеленський підписав законопроєкт, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Через цей законопроєкт у низці українських міст тривають масові протести.

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Про це стало відомо з офіційного сайту Верховної ради України. Статус "Готується на підпис" було оновлено на "Повернуто з підписом від Президента України".

Сам Володимир Зеленський на момент публікації не коментував підписання законопроєкту і не виступав з традиційним вечірнім зверненням.

Через кілька хвилин на сайті Верховної ради України статус законопроєкту №12414 змінили та прибрали інформацію про те, що Володимир Зеленський підписав документ. Статус законопроєкту на момент публікації — "Закон направлено на підпис Президента України".

Інформація на сайті Верховної ради України близько 23:20 години знову оновилася: законопроєкт №12414 про САП та НАБУ знову отримав статус "повернуто з підписом Президента України".

Законопроєкт №12414: по Україні тривають масові протести

Через законопроєкт №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП, у низці українських міст пройшли масові протести. Перші кадри з протестів з'явилися ще близько 18 години 22 липня: у центрі Києва зібралося близько кількох сотень активістів, що виступали проти спроби влади ліквідувати Національне антикорупційне бюро.

Масштабна акція протесту увечері 22 липня відбулася і у Львові: громадяни зібралися на центральній площі із саморобними плакатами та українськими прапорами.

Подібні акції відбулися також в Одесі та Тернополі. Люди вимагали, аби цей законопроєкт не допустили і президент наклав вето на нього.

"Ми не хочемо повернутися у 2013 рік. Антикорупційні органи повинні працювати, і їх діяльність не можна обмежувати, тим паче під час війни", — розповіла одна з учасниць протесту.

Луцьк також доєднався до протестів: як повідомило "Суспільне", у центрі міста зібралося близько пів сотні людей.

Варто зазначити, що Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроєкт №12414, що знижує повноваження НАБУ і САП, вдень 22 липня. Незгодні з рішенням депутати заблокували трибуну.

Фокус також з'ясовував, що приховує новий законопроєкт №12414 та чим може обернутися перезавантаження антикорупційної системи для України.