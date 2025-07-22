Зеленский подписал законопроект, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. Из-за этого законопроекта в ряде украинских городов продолжаются массовые протесты.

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Об этом стало известно с официального сайта Верховной рады Украины. Статус "Готовится на подпись" был обновлен на "Возвращено с подписью от Президента Украины".

Сам Владимир Зеленский на момент публикации не комментировал подписание законопроекта и не выступал с традиционным вечерним обращением.

Через несколько минут на сайте Верховной Рады Украины статус законопроекта №12414 изменили и убрали информацию о том, что Владимир Зеленский подписал документ. Статус законопроекта на момент публикации — "Закон направлен на подпись Президента Украины".

Информация на сайте Верховной рады Украины около 23:20 часов снова обновилась: законопроект №12414 о САП и НАБУ снова получил статус "возвращен с подписью Президента Украины".

Законопроект №12414: по Украине продолжаются массовые протесты

Из-за законопроекта №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП, в ряде украинских городов прошли массовые протесты. Первые кадры с протестов появились еще около 18 часов 22 июля: в центре Киева собралось около нескольких сотен активистов, выступавших против попытки власти ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро.

Масштабная акция протеста вечером 22 июля состоялась и во Львове: граждане собрались на центральной площади с самодельными плакатами и украинскими флагами.

Подобные акции состоялись также в Одессе и Тернополе. Люди требовали, чтобы этот законопроект не допустили и президент наложил вето на него.

"Мы не хотим вернуться в 2013 год. Антикоррупционные органы должны работать, и их деятельность нельзя ограничивать, тем более во время войны", — рассказала одна из участниц протеста.

Луцк также присоединился к протестам: как сообщило "Суспільне", в центре города собралось около полусотни человек.

Стоит отметить, что Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №12414, снижающий полномочия НАБУ и САП, днем 22 июля. Несогласные с решением депутаты заблокировали трибуну.

Фокус также выяснял, что скрывает новый законопроект №12414 и чем может обернуться перезагрузка антикоррупционной системы для Украины.