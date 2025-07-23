"НАБУ і САП будуть працювати": Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту №12414 (відео)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення скандального законопроєкту №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. За його словами, антикорупційна інфраструктура продовжуватиме роботу, "тільки без російських впливів".

Related video

Зеленський провів розмову з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою Служби безпеки України Василем Малюком, зазначивши, що є "різні виклики". Про це глава держави розповів під час свого традиційного звернення.

За словами Володимира Зеленського, антикорупційна система в Україні працюватиме і надалі, однак без російських впливів.

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", — заявив лідер України.

При цьому він уточнив, що НАБУ і САП продовжать свою роботу, а Генеральний прокурор Руслан Кравченко налаштований на те, аби в Україні була забезпеченою "невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону". За його словами, "це те, що потрібно Україні".

Також у своєму зверненні український президент згадав про посадовців, які втекли з України та роками живуть за кордоном.

"Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном — в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально", — наголосив Зеленський.

За його словами, немає пояснень тому, що кримінальні справи на мільярди "висять роками", а також того, що росіяни досі мають змогу отримувати важливу для них інформацію.

"Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", — наголосив український лідер.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський підписав закон № 4555-ІХ, який визначає особливості роботи НАБУ та САП і надає окремі повноваження Офісу генерального прокурора. Документ серед іншого передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, які стосуються розслідувань кримінальних злочинів, пов'язаних зі зникненням безвісти осіб за особливих обставин в умовах дії воєнного стану в країні.

Нагадаємо, раніше Василь Малюк та Руслан Кравченко прокоментувати ухвалення скандального законопроєкту №12414, заявивши, що "ніхто нікого не ліквідовував".

Також 22 липня у Дніпрі, Тернополі, Одесі, Києві та Львові прокотилися масові протести проти ухвалення скандального законопроєкту №12414.