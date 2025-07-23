Протесты в Киеве: конгрессвумен Тейлор Грин призвала украинцев свергнуть Зеленского из-за закона о НАБУ

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала украинцев к радикальным действиям против властей из-за ситуации вокруг НАБУ. Ранее она всячески хотела аннулировать военную помощь Украине.

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Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала украинцев свергнуть президента Владимира Зеленского на фоне протестов в Киеве из-за ослабления полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом она написала в соцсети Х.

"Зеленский — диктатор, отказывающийся заключить мир. Выгоните его!" — призвала она.

Политик также призвала прекратить финансирование Украины, остановить поставки оружия.

Примечательно, что в настоящее время ни президент США Дональд Трамп, ни чиновники Госдепа не комментировали ограничение полномочий антикоррупционных структур в Украине.

Призывала Украину "закрыть все биолаборатории": чем известна Марджори Тейлор Грин?

Марджори Тейлор Грин ранее получила известность как одна из самых яростных противников поддержки Украины. Ее риторика усилилась из-за внутриполитических споров в США и попыток республиканцев остановить помощь Киеву.

Палата представителей Конгресса США 18 июля голосовала против поправки Марджори Тейлор Грин по поводу изъятия помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах на 2026 год.

В апреле 2024 года конгрессвумен хотела аннулировать помощь Украине в дополнительном бюджете на $61 млрд. Кроме этого, она призывала Украину "закрыть все биолаборатории".

Недавно стало известно о разногласиях в рядах MAGA-республиканцев из-за политики Трампа. Журналист Такер Карлсон критиковал Трампа за удары по ядерным объектам Ирана и заявил, что война Ближнем Востоке приведет к "краху Американской империи".

Позицию Карлсона разделила и Марджори Тейлор Грин и назвала журналиста "одним из ее любимых людей".

"Иностранные войны, интервенции и смены режимов приводят к упадку США. Это не то, за что голосовали миллионы американцев", — подчеркивала она

Напомним, Зеленский заявлял о продолжении работы НАБУ и САП, но "только без российских влияний". Генеральный прокурор Руслан Кравченко обеспечит "неотвратимость наказаний" для нарушителей закона.

Глава СБУ Василий Малюк считает принятие законопроекта №12414 "просто возвращением к Конституции".